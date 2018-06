Mikado FM, la radio de la paix de l’ONU au Mali souffle ses trois bougies

La MINUSMA s’est dotée d’une radio de la paix, MIKADO FM qui diffuse depuis le 16 juin 2015 ses programmes sur une vaste partie du territoire malien, dans le but d’accompagner les efforts maliens à établir une paix et une réconciliation nationale durables.

MIKADO FM répond à une demande exprimée à la fois par le Conseil de sécurité des Nations Unies, du Gouvernement du Mali, la société civile et la population malienne, visant à renforcer les efforts de communications de la MINUSMA.

MIKADO FM diffuse des programmes incluant des bulletins d'information, des magazines, des débats interactifs et de la musique. Les informations concernent entre autres les activités des Nations Unies et des Agences spécialisées des Nations Unies.

Comme l’explique son Directeur, Karim Djinko, Radio MIKADO FM informe sur la mission de la MINUSMA, ses priorités et défis ainsi que sur l'avancement de son travail et du processus de paix. Des émissions portent, entre autres, sur les programmes d'aide humanitaire ou des sujets de société. Depuis sa création, il y a trois ans, MIKADO FM a voulu être un vecteur de cohésion, d’éducation et de culture ouvert à toutes les voix du Mali.

MIKADO : un peuple est plus fort uni dans la quête de la paix au Mali.

Harandane Dicko Radio Mikado-FM diffuse depuis le 16 juin 2015 ses programmes sur une vaste partie du territoire malien. Ici l'équipe de Mikado-FM

La radio donne des informations précises et fiables sur tous les aspects du processus de paix au Mali, notamment les développements sécuritaires et politiques, le dialogue inter-malien et les nombreux programmes d'assistance humanitaire mis en œuvre dans le pays.

Les programmes sont diffusés principalement en français et en bambara, certains, comme la revue de presse quotidienne ou d’autres émissions spécialisées, dans d’autres langues locales (Peulh, Songhoi, Arabe et Tamasheq).

Le nom de la radio s’inspire du jeu de MIKADO : un peuple est plus fort uni dans la quête de la paix au Mali.

Une trentaine de journalistes et techniciens, maliens en grande partie, travaillent sur le projet.

MIKADO FM peut être écoutée à Bamako sur 106.6 Mhz, Gao 94.0 Mhz, Mopti 91.8 Mhz, et Tombouctou 92.6 Mhz.