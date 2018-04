A Genève, un match de bienfaisance de l’UEFA et de l’ONU avec de grands noms du football

Les deux lauréats du ballon d’or de France Football participeront à ce match caritatif organisé par l’UEFA et les Nations Unies. Luís Figo et Ronaldinho seront les capitaines des deux équipes qui s’affronteront sur le terrain. Deus selections de joueurs qui seront respectivement entraînées par le Français Didier Deschamps et l’Italien Carlo Ancelotti.

« Le Match pour la solidarité a pour but de promouvoir la paix, les droits de l’homme et le bien-être dans le monde grâce aux Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies », a souligné l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), co-organisateur de cette rencontre sportive.

Ne ratez pas l’occasion ce samedi (21 avril) de voir des stars du football s’affronter pour une bonne cause : le financement de causes humanitaires. Soyez solidaires, rejoignez-nous ! https://t.co/9hsoDQBEQ8 #MatchforSolidarity @UEFA @GenevaImpact pic.twitter.com/tw00Tgg2lo — Director-General (@UNOG_DG) April 16, 2018

Les recettes de cet événement, ainsi que celles du dîner caritatif et de la vente aux enchères numérique exceptionnelle organisés en parallèle du match, seront versées à la Fondation UEFA pour l’enfance. Les fonds récoltés seront utilisés pour financer des projets humanitaires et de développement afin d’aider les enfants en situation de handicap aux niveaux local et mondial.

Sur le plan local, les recettes du match seront destinées à « Autisme Genève », une organisation engagée dans l’accompagnement des enfants vivant avec des troubles du spectre autistique. Au niveau international, les fonds seront utilisés pour soutenir des projets en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. « Les projets seront sélectionnés par un comité composé de représentants de l’UEFA, de l’Office des Nations Unies à Genève et de la Fondation du Stade de Genève », a précisé le Service de l’information de l’ONU à Genève.

La liste des joueurs présents au Match pour la Solidarité est maintenant disponible, rendez-vous ce samedi à #Genève pour un spectacle exceptionnel avec ces légendes du football ! #MatchforSolidarity @UEFA @UNGeneva @GenevaImpact https://t.co/bL0DWkJgkH pic.twitter.com/qvuRvfXHvY — Director-General (@UNOG_DG) April 17, 2018

A ce stade, les joueurs qui ont confirmé leur participation à l’équipe ‘Figo & Friends’ entraînée par l’actuel sélectionneur français, Didier Deschamps, comprendront outre le capitaine Luís Figo, le Néerlandais Frank de Boer, l’Anglais Rio Ferdinand, les Français Robert Pirès et Christian Karembeu, l’Italien Andrea Pirlo ou l’Espagnol Raul.

Du côté de l’équipe de ’Ronaldinho & Friends’ entraînée par Carlo Ancelotti, en plus de l’ancienne star de la Seleçao, les joueurs comprendront les Brésiliens Cafu et Edmílson, les Français Éric Abidal et Youri Djorkaeff, le Ghanéen Michael Essien, le Suédois Henrik Larsson (Suède), l’ancienne star de la « Nati suisse », Alexander Frei ou le footballeur de la sélection orange Patrick Kluivert, des Pays-Bas.

L’ancien arbitre italien et célèbre sifflet mondial, Pierluigi Collina, dirigera le match prévu dans la cité lémanique, hôte de la plus grande concentration d’organisations internationales dans le monde.