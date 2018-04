Corée du Nord : les agences humanitaires ont besoin de 111 millions de dollars pour financer leur assistance

Le ‘Plan des besoins et priorités 2018’, publié le 11 avril à Pyongyang, détaille les besoins financiers des agences pour aider six millions de personnes dans les domaines de la sécurité alimentaire, des services de santé, de l'eau et de l'assainissement et de la résilience aux catastrophes naturelles, a précisé OCHA dans un communiqué de presse.

Plus de 10 millions de personnes, soit 40% de la population nord-coréenne, auraient besoin d'une aide humanitaire. La dénutrition continue d'être une préoccupation sérieuse avec plus d'un quart des enfants ayant un retard de croissance dû à un manque de nourriture adéquate.

Les gens ont également du mal à accéder aux services de base, une grande partie de la population vivant sans une source fiable d'eau potable et près d'un quart n’ayant pas accès aux installations sanitaires de base, ce qui contribue à de graves problèmes de santé.

« L'aide humanitaire est vitale pour des millions de gens ordinaires vivant en RPDC. Cependant, le financement diminue rapidement chaque année, avec moins d'un tiers du montant requis en 2017 pour les programmes humanitaires ayant été collecté », a déclaré Tapan Mishra, Coordonnateur résident des Nations Unies en RPDC.

« Sans le financement demandé dans le cadre de ce plan, les agences ne seront tout simplement pas en mesure de fournir l’assistance dont les gens ont un besoin urgent », a-t-il ajouté.

Le Plan 2018 vise à soutenir la production alimentaire, à aider les agriculteurs à s'adapter aux catastrophes naturelles, à s’efforcer de prévenir et traiter la malnutrition, à augmenter les taux de vaccination et à garantir l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires.