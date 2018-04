Le HCR et Israël signent un accord pour trouver des solutions pour les Erythréens et les Soudanais

Un groupe de travail conjoint sera mis en place avec une série d'objectifs et un calendrier pour mettre en œuvre des solutions pour 39.000 personnes sur cinq ans. À la suite de l’accord signé lundi, le gouvernement israélien ne poursuivra pas sa politique de réinstallation non volontaire, a précisé l’agence onusienne dans un communiqué de presse.

« Le HCR apprécie la collaboration avec le gouvernement d'Israël afin de trouver une solution pour des milliers d'Érythréens et de Soudanais. Cet accord garantira que la protection est fournie à ceux qui en ont besoin », a déclaré Volker Türk, le Haut-Commissaire adjoint du HCR pour la protection qui a signé l'accord au nom de l’agence. Du côté israélien, l'accord a été signé par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu et le Ministre de l’intérieur, Arye Machluf Deri.

En vertu de cet accord, le HCR s'efforcera de faciliter le départ vers des pays tiers de quelque 16.000 Érythréens et Soudanais dans le cadre de divers programmes, notamment de parrainage, de réinstallation, de regroupement familial et de migration de main-d'œuvre, tandis que les autres recevrons un statut légal approprié en Israël.

Le HCR et Israël élaboreront aussi des programmes visant à encourager les demandeurs d'asile érythréens et soudanais à quitter les quartiers du sud de Tel-Aviv, où ils se sont pour la plupart installés. Une formation professionnelle sera également dispensée aux demandeurs d'asile dans les domaines de l'énergie solaire, de l'agriculture et de l'irrigation pour des emplois à l'étranger ou en Israël.

Par le passé, le HCR a soulevé des inquiétudes quant à la politique de réinstallation non volontaire d'Israël car il est apparu que les personnes réinstallées n'ont pas trouvé une sécurité adéquate ou de solution durable à leur situation dans les pays africains de destination et que beaucoup ont donc ensuite entrepris des voyages dangereux en Afrique ou vers l’Europe.

Selon les informations fournies par l'Autorité de la population, de l'immigration et des frontières (PIBA), à la fin de 2017, il y avait environ 26.600 Erythréens et 7.600 Soudanais en Israël. Depuis le début du programme de réinstallation en décembre 2013, environ 4.500 Érythréens et Soudanais ont été réinstallés dans le cadre de la politique du gouvernement israélien.

Dernier développement

Lundi soir, selon la presse, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé la suspension de l'accord face aux critiques exprimées.