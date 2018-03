Le Bhoutan, Kiribati, São Tomé et Príncipe et les Îles Salomon bientôt retirés de la liste des pays les plus pauvres – (ONU)

« C'est une occasion historique », a déclaré le Professeur Jose Antonio Ocampo, Président du CDP. « Au cours des 47 années écoulées depuis la création de la catégorie des pays les moins avancés, seuls cinq pays ont quitté la liste. » Il a ajouté que deux autres pays, le Vanuatu et l’Angola, devraient en être retirés, respectivement, en 2020 et 2021.

« Si la recommandation est approuvée par le Conseil économique et social (ECOSOC), 2018 pourrait être une année capitale, augmentant de plus de la moitié du nombre total de pays quittant les PMA. Jamais auparavant autant de pays n'avaient été identifiés lors d'un seul examen du Comité des politiques de développement », a noté M. Ocampo.

Pour le Bhoutan et São Tomé et Principe, le Revenu national brut (RNB) par habitant a triplé, le taux de mortalité des moins de cinq ans a diminué et le taux brut d'inscription dans le secondaire a plus que doublé entre 2003 et 2018. Pendant cette même période, le RNB par habitant a doublé. Le taux d'inscription dans le secondaire a presque doublé.

S’agissant de Kiribati, le revenu par habitant a presque triplé et le pays continue d'afficher de très bons résultats en matière de santé et d'éducation depuis 2003, le pays reste l'un des PMA les plus vulnérables du fait de son exposition au changement climatique. Pour cette raison, le CDP a recommandé que le retrait de Kiribati soit subordonné à la création d'une catégorie de pays confrontés à une extrême vulnérabilité au changement climatique et à d'autres chocs environnementaux. Kiribati et d'autres pays extrêmement vulnérables devraient recevoir un soutien ciblant leurs vulnérabilités spécifiques au changement climatique et à d'autres chocs environnementaux.

Trois critères

La catégorie des PMA est évaluée à l'aide de trois critères: les ressources humaines (objectifs de santé et d'éducation), la vulnérabilité économique et le revenu national brut par habitant. Les pays doivent répondre à deux des trois critères lors de deux examens triennaux consécutifs du PDC pour être considérés pour l'obtention du diplôme. Le CDP enverra ses recommandations à l'ECOSOC (Conseil économique et social des Nations Unies) pour approbation, qui transmettra ensuite sa décision à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Bhoutan, Kiribati, São Tomé et Príncipe et les Îles Salomon continuent de satisfaire aux critères du revenu national brut par habitant et des ressources humaines, mais pas au critère de vulnérabilité économique.

« Il est bon de voir les efforts de développement porter leurs fruits, mais il est important que la communauté internationale continue de soutenir ces trois pays de façon à leur permettre de réduire leur vulnérabilité économique dans les années à venir », a déclaré Diane Elson, membre du Comité des politiques de développement et Professeur à l'Université d'Essex.

Le Comité a pris acte de la demande du gouvernement bhoutanais de ne retirer effectivement le pays de la liste qu’après la conclusion du douzième Plan national de développement 2018-2023, qui servira de stratégie pour la transition vers un statut de non-PMA.

Une période de transition ajustable

M. Thinley Namgyel, Secrétaire de la Commission nationale du bonheur, Bhoutan, a déclaré que la période de transition « offre une occasion unique d'intégrer la stratégie de transition dans le plan de développement national et d'intégrer notre objectif de réaliser les 17 objectifs de développement durable ».

Dans le cas de São Tomé et Príncipe, le Comité a pris note de la demande du gouvernement d'une période préparatoire plus longue que les trois années habituelles. « Le pays pourrait utiliser la période préparatoire prolongée pour se lancer dans le processus de transition et engager ses partenaires commerciaux et de développement et le système des Nations Unies », a déclaré M. Ocampo.

« La possibilité que nous puissions être retirés de la liste des PMA est une étape positive dans notre développement. Cela nous encourage à être plus audacieux dans notre approche de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et de notre propre stratégie nationale de développement », a déclaré M. Rick Nelson Houenipwela, Premier ministre des Îles Salomon.

Le Comité a constaté que, bien que le Népal et le Timor-Leste respectaient également les critères de retrait de la liste, ils n'étaient pas recommandés pour le retrait en raison de problèmes économiques et politiques.

Le Bangladesh, la République démocratique populaire lao et le Myanmar remplissaient pour la première fois les critères de reclassement, mais ils devraient satisfaire aux critères pour la deuxième fois lors du prochain examen triennal en 2021 afin de pouvoir être considérés pour le retrait de la liste.