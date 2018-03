A Rome, le chef de l’ONU appelle à préserver la stabilité et l'unité du Liban

« Préserver la stabilité et l'unité du Liban est essentiel pour le Liban, la région et le monde », a déclaré jeudi M. Guterres lors de cette conférence organisée à Rome par le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni. « En cette période de bouleversements dans la région, le Liban ne peut se permettre d'entrer en conflit avec ses voisins », a-t-il souligné devant le Premier Ministre libanais, Saad Hariri.

Lors de cette réunion consacrée au renforcement des forces de sécurité libanaises, le Secrétaire général a rappelé que le renforcement des institutions nationales et l'extension de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire sont d'une importance cruciale.

« En débarrassant les militants des zones frontalières, ils ont amélioré la sécurité à la frontière orientale, repris le contrôle du territoire et consolidé leur déploiement », a indiqué M. Guterres, soulignant que ces réalisations n'auraient pas été possibles sans le généreux soutien des États-Unis, du Royaume-Uni et d'un nombre croissant de partenaires.

« En décembre dernier à Paris, ce groupe de soutien a souligné que les forces armées libanaises sont la seule force armée légitime au Liban. Le groupe a appelé toutes les parties libanaises à reprendre les discussions en vue d'un consensus sur une stratégie de défense nationale que je vois aller de l'avant », a déclaré le Secrétaire général qui appelé toutes ces parties à prendre des mesures tangibles en vue d'une non-ingérence dans les conflits externes et de s’en dissocier.

Dans la capitale italienne, le chef de l’ONU a également appelé la communauté internationale à faire preuve d’une « forte solidarité » dans le renforcement de son soutien aux institutions de sécurité de l'Etat libanais.

M. Guterres a salué les efforts collectifs de la direction du Liban, représentée à Rome par le Premier Ministre Hariri, pour assurer le fonctionnement continu des institutions étatiques libanaises et des préparatifs « en bonne voie » des élections législatives du 6 mai. « Ceci témoigne de la résilience et de l'engagement du Liban en faveur de la démocratie. Pour maintenir cette stabilité et assurer de nouveaux progrès, le Liban doit faire des progrès tangibles et la communauté internationale doit continuer à être unifiée en soutien”, adit le Secrétaire général.

Lors de cette conférence à Rome, le chef de l’ONU s’est félicité du déploiement renforcé des forces armées libanaises le long de la frontière orientale et au sud du fleuve Litani. Il a également salué les plans visant à accélérer ce déploiement grâce à la création d'un régiment modèle dans la zone d'opérations de la FINUL.

« Cette extension de l'autorité de l'État, par la prise en charge progressive des forces armées libanaises d'un contrôle efficace et durable de la zone d'opérations de la FINUL et des eaux territoriales libanaises, est un élément clé pour atteindre les objectifs fondamentaux de la résolution 1701 du Conseil de sécurité », a-t-il déclaré. À cette fin, le Secrétaire général a souligné que « des forces armées et des forces de sécurité intérieure libanaises bien équipées, bien formées et dotées de ressources suffisantes sont une condition préalable ».

Le chef de l’ONU a également encouragé le gouvernement et ses institutions de sécurité à continuer d'élaborer et de mettre en œuvre des codes de conduite en en vue d'un respect accru des droits de l'homme. « Les étapes concrètes vers la création de la Commission nationale des droits de l'homme qui vient d'être annoncée seront cruciales pour consolider la confiance des partenaires internationaux », a-t-il dit.

Après cette première conférence ministérielle à Rome, deux autres réunions sont prévues à Paris et à Bruxelles. La rencontre prévue le mois prochain dans la capitale française sera consacrée aux investissements et aux réformes économiques.

« Tout dépend de la capacité des autorités libanaises à saisir ce moment et à assumer leurs responsabilités », a déclaré M. Guterres, rappelant que « la stabilité exige un État transparent, responsable et démocratique, enraciné dans la primauté du droit et des institutions solides et fonctionnelles »