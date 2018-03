Persistance des inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi (OIT)

Plus d’un milliard de femmes ne bénéficient pas d’une protection juridique contre les violences sexuelles conjugales ou intrafamiliales et près de 1,4 milliard de femmes ne sont pas protégées par la loi contre les violences économiques au sein du couple, selon une récente étude de la Banque mondiale intitulée 'Les Tendances mondiales et régionales de la protection juridique des femmes contre la violence domestique et le harcèlement sexuel'.