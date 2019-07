La réponse mondiale à la pauvreté et aux objectifs environnementaux « n'est pas assez ambitieuse », estime António Guterres

Dans son dernier rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD), le chef de l'ONU António Guterres a déclaré que bien que les gouvernements du monde entier ont pris une « multitude d'actions », « les personnes et les pays les plus vulnérables continuent à souffrir le plus ».

Les 17 ODD engagent les pays à mobiliser les efforts pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, lutter contre les inégalités et lutter contre le changement climatique. Pour en savoir plus sur les objectifs, cliquez ici.

Le rapport suit les progrès accomplis dans les 193 États Membres de l'ONU au regard de 17 Objectifs et adopte une vision largement globale, mais bien que de nombreuses tendances concernant les ODD soient communes à toutes les régions, il existe d'importantes différences régionales. Voici six choses que vous devez savoir sur les progrès réalisés en vue d'atteindre certains des principaux objectifs du Millénaire pour le développement.

Photo UNICEF/Uddin Une famille laissée sans abri par le cyclone Aila attend de l'aide à Koira, au Bangladesh.

Décrites par M. Guterres l'année dernière comme une « menace existentielle » pour l'humanité, les perspectives pour atteindre les objectifs de réduction du changement climatique sont sombres. Avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique se produit à un rythme beaucoup plus rapide que prévu et « ses effets se font clairement sentir dans le monde entier ».

L'objectif, et n'oubliez pas que cela a été convenu par les dirigeants mondiaux, est de maintenir le taux de réchauffement de la planète en dessous de 2°C et, si possible, à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. La température moyenne de la planète est déjà supérieure de 1°C aux niveaux préindustriels, mais si l'on n'en fait pas assez, le réchauffement se poursuivra à un rythme insoutenable et pourrait bien dépasser 3°C d'ici la fin du siècle.

Bien qu'il y ait des mesures positives en termes d'élaboration de plans climatiques par les pays et d'augmentation des financements promis pour financer ces activités, M. Guterres a déclaré que « des plans beaucoup plus ambitieux et une action accélérée sont nécessaires » en matière d'atténuation et d'adaptation climatiques.

Photo OCHA/Giles Une famille sous une tente dans un camp de déplacés au Yémen.

L'extrême pauvreté, que l'ONU définit comme une condition caractérisée par une privation grave des besoins humains fondamentaux, continue de décliner, mais ce déclin s'est ralenti au point que le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de moins de 3 % de la population mondiale vivant dans une pauvreté extrême d'ici 2030. Selon les estimations actuelles, il est plus probable qu'elle se situe autour de 6 %, soit environ 420 millions de personnes, une situation « gravement préoccupante » selon le chef de l'ONU.

Des conflits violents et des catastrophes ont joué un rôle à cet égard. Dans la région arabe, l'extrême pauvreté était auparavant inférieure à 3 %. Cependant, les conflits en Syrie et au Yémen ont augmenté le taux

Photo OCHA/Meredith Kohut Une mère nourrit son fils malnutri dans un dispensaire de Médecins sans frontières dans le camp de réfugiés de Dagahaley à Dadaab, au Kenya.

La faim est de nouveau en hausse dans le monde, avec environ 821 millions de personnes sous-alimentées en 2017, contre 784 millions en 2015. Ainsi, une personne sur neuf dans le monde ne mange pas à sa faim.

L'Afrique reste le continent où la prévalence de la sous-alimentation est la plus élevée, touchant un cinquième de sa population, soit plus de 256 millions de personnes. L'investissement public dans l'agriculture diminue dans le monde entier, une situation qui doit être inversée selon le Secrétaire général. "Les petits producteurs de denrées alimentaires et les agriculteurs familiaux ont besoin d'un soutien beaucoup plus important et il est urgent d'investir davantage dans l'infrastructure et la technologie pour une agriculture durable.

Le monde en développement est le plus durement touché par ce manque d'investissement. La part des petits producteurs alimentaires dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine varie de 40 à 85 pour cent, contre moins de 10 pour cent en Europe.

© UNICEF/Frank Dejongh Des mères à la maternité du village de Nassian, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, attendent de faire vaccination leurs enfants contre la tuberculose et d'autres maladies. (mars 2017).

D'importants progrès ont été réalisés dans l'amélioration de la santé de millions de personnes et l'amélioration de la qualité de vie.

l'espérance de vie, la réduction de la mortalité maternelle et infantile et la lutte contre les maladies les plus dangereuses.

les maladies transmissibles. Malgré ces améliorations, on estime à 303 000 le nombre de femmes dans le monde qui sont décédées des suites de complications de la grossesse et de l'accouchement en 2015, dont la majorité en Afrique subsaharienne.

Les progrès dans la lutte contre les principales maladies, telles que le paludisme et la tuberculose, ont stagné ou ne progressent pas assez vite, tandis qu'au moins la moitié de la population mondiale, soit quelque 3,5 milliards de personnes, n'a pas accès aux services de santé essentiels.

M. Guterres a déclaré que « des efforts concertés sont nécessaires pour parvenir à une couverture sanitaire universelle, à un financement durable de la santé et pour faire face au fardeau croissant des maladies non transmissibles, y compris la santé mentale ».

Égalité des sexes

Photo ONU-Femmes/Lauren Rooney Dans le camp de réfugiés de Za'atari en Jordanie, Rawan Majali commémore la cérémonie d'ouverture de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes avec son empreinte à la main.

La violence de genre persiste. Dans le monde, environ un cinquième des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violence physique ou sexuelle au cours des 12 derniers mois. La prévalence est la plus élevée dans les 47 pays les plus pauvres du monde, un groupe que l'ONU appelle les pays les moins avancés ou PMA.

Bien que certains indicateurs de l'égalité entre les sexes progressent, comme une baisse importante du nombre d'hommes et de femmes au sein de la population active. prévalence des mutilations génitales féminines et des mariages précoces, les chiffres globaux se maintiennent d'être défoncé. En outre, les progrès insuffisants sur les questions structurelles à l'origine de l'inégalité entre les sexes

l'inégalité, comme la discrimination juridique, les normes et attitudes sociales injustes, la prise de décision sur les questions relatives à la sexualité et à la procréation et le faible niveau de participation à la vie politique sont en train de saper les efforts déployés par l les efforts déployés pour atteindre les objectifs.

Le Secrétaire général de l'ONU a déclaré : « Il n'est tout simplement pas possible d'atteindre les 17 Objectifs du Millénaire pour le développement sans parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles ».

Photo Banque mondiale/Enrico Fabian Travailleurs d'un centre intégré de développement des compétences pour les jeunes à Delhi, en Inde.

Les experts s'accordent à dire qu'une croissance économique qui englobe tous les secteurs de la société et qui soit durable peut stimuler le progrès et générer les moyens de mettre en œuvre les objectifs du Millénaire pour le développement. À l'échelle mondiale, la productivité du travail a augmenté et le chômage est revenu aux niveaux observés avant le krach financier de 2008, mais l'économie mondiale croît à un rythme plus lent. Et les jeunes sont trois fois plus susceptibles d'être au chômage que les adultes.

M. Guterres a déclaré que « des progrès supplémentaires sont nécessaires pour accroître les possibilités d'emploi, en particulier pour les jeunes, réduire l'emploi informel et l'écart de rémunération entre les sexes, et promouvoir des environnements de travail sûrs et sécurisés pour créer du travail décent pour tous ».