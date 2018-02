Journée mondiale de la radio: les journalistes sportives enfin reconnues

Pour cela Escale s’est intéressé au journalisme sportif au Sénégal et à la place des femmes et des journalistes sportives en donnant la parole à Alassane Samba Diop, Journaliste et Directeur de RFM/Dakar ainsi qu’à Maïmouna Diallo, Correspondante de Canal Plus à Dakar, qui a commencé sa carrière de journaliste sportive à Radio Envi-FM et à télévision TVCanal-Infos.

Le magazine revient aussi sur les messages adressés à l’occasion de la Journée mondiale par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et par Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

De son côté, Laeticia Bernard, ancienne championne de France d’équitation revient sur son parcours sportif et son expérience de journaliste au service des sports de France Inter.

La célébration de la Journée mondiale de la Radio est aussi l’occasion de montrer du doigt les dérives machistes et les comportements sexistes. Mais aussi de dispenser des encouragements, pour que les femmes soient davantage intégrées dans tous les sports en tant qu’athlètes, mais aussi comme arbitres ou membre des instances dirigeantes. Ce sur point, le magazine donne la parole à Roger Piarulli, Directeur de la Fédération mondiale de Taekwondo, une Fédération particulièrement volontariste et innovante en ces domaines.

A noter que selon l’UNESCO, les femmes qui constituent la moitié de l’humanité représentent seulement 7% des sportifs qui sont vus, entendus et lus dans les médias. L’UNESCO souligne aussi que seulement 4% des histoires traitant du sport sont principalement axées sur les femmes.

Interviews :

Samba Diop, Journaliste et Directeur de RFM/Dakar

Maïmouna Diallo, journaliste sportive à Canal Plus, Sénégal

Laeticia Bernard, journaliste sportive à France Inter

Message d’António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies

Message d’Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO

Roger Piarulli, Directeur général de la Fédération mondiale de Taekwondo

Production et présentation : Jérôme Longué

Interviews : Alpha Diallo, Alexandre Carette, Service communication de l’UNESCO

Ingénieur du son : Carlos Macias