الأمم المتحدة تنعي "الرائدة الحقيقية" العميد كونستانس إميفا إدجاني-أفينو

وفي بيان مؤثر صدر مساء يوم الثلاثاء، قال السيد أنطونيو غوتيريش، إن العميد إدجاني-أفينو "صنعت التاريخ في حفظ السلام كأول نائبة لقائد القوة في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO)."

ومن خلال أكثر من أربعة عقود من العمل، عملت أيضا في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وليبيريا (يونميل).

وقال السيد غوتيريش: "سنذكر الخدمات المتميزة للعميد إدجاني-أفينو في هذه البعثات، فضلا عن عملها الدؤوب لتعزيز الشمولية وزيادة عدد النساء في عمليات حفظ السلام التي خدمت فيها."

واختتم الأمين العام بيانه بتقديم خالص تعازيه لأسرتها ولشعب وحكومة جمهورية غانا.

إرث سيظل في الذاكرة

بالنسبة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كانت العميد إدجاني-أفينو رائدة بكل ما للكلمة من معنى.

في منشور على موقع ميديوم (Medium)، قالت عمليات حفظ السلام إن إرث السيدة إيجاني-أفينو "يستمر، وسيظل تأثير عملها وإنجازاتها كرائدة للمرأة في عمليات حفظ السلام، مصدر إلهام للكثيرين."

كامرأة حطمت العديد من الأسقف الزجاجية (ارتقت إلى أعلى المراتب) داخل جيشها الوطني وفي أربع بعثات مختلفة للأمم المتحدة، وعملت بنجاح على تعزيز الشمول بين الجنسين وزيادة عدد النساء في الخدمة.

وقالت عمليات حفظ السلام في المنشور: "لديها خبرة مباشرة كمراقبة عسكرية مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (2003-2004)، وركزت كونستانس بلا هوادة على تحسين ظروف خدمة الأفراد من المراقبين العسكريين في بعثة مينورسو، وهي تركة خلفتها وراءها."

UN Photo/Martine Perret في عام 2019 ، أصبحت العميد إدجاني-أفينو أول نائبة لقائد القوة تعمل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، حيث خدمت حتى وفاتها.

مهنة متميزة

ارتقت العميد إدجاني-أفينو في رتب جيشها الوطني لتصبح أول سيدة ضابطة في القوات المسلحة الغانية في عام 1999.

وفي عام 2013، أصبحت أول امرأة تُعيّن نائبة المستشار العسكري (DMILAD) في البعثة الدائمة لغانا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

أثناء وجودها في هذا المنصب، تمت ترقيتها إلى رتبة عميد لتصبح أول امرأة تتم ترقيتها على الإطلاق كعميد في القوات المسلحة في بلدها.

في عام 2019، أصبحت أول نائبة لقائد القوة تعمل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، حيث عملت بشرف وامتياز حتى وفاتها.

تُذكر العميد من قبل زملائها في مينورسو على أنها "ملهمة حقيقية" مع ابتسامة رائعة وضحكة معدية.

وفقا لهم، كانت دائما تخصص وقتا للدردشة ومشاركة الضحك وتشجيع الزملاء ومشاركة النصائح، ولم تفوّت أبدا فرصة للرقص.

يقولون إنها ألهمت وأرشدت أجيالا من الجنود والضباط، "وسوف نفتقدها كثيرا."

تعزية

أكدت التعازي من جميع أنحاء العالم التأثير الواضح للعميد إدجاني-أفينو. وسلطت السيدة الأولى في غانا، ريبيكا أكوفو-أدو، الضوء على "حياة تتسم بالمرونة وكسر الحواجز، مثال ساطع لما يمكن أن تفعله المرأة."

وقالت الأمم المتحدة في البلاد إن خدمتها لغانا والعالم كانت "عميقة وإننا فقدنا كنزا."

وأعرب وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، عن حزنه العميق للسماع بخبر وفاتها، واصفا إياها بأنها رائدة "سيستمر إرثها في إلهام العديد من النساء والرجال."

تركت العميد وراءها زوجا وثلاثة أولاد وحفيدين.