في ذكرى الهولوكوست، الأمم المتحدة تشدد على ضرورة مكافحة معاداة السامية وسائر أشكال التعصب الديني والعنصرية

وقال إن تحرير المعسكر كان مجرد بداية "لجهودنا للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى".

وقد نظم المراسم كنيس "بارك إيست" في نيويورك والأمم المتحدة تكريما لذكرى ستة ملايين يهودي وملايين آخرين، قُتلوا بشكل منهجي من قبل النازيين وأعوانهم أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال الأمين العام إن معاداة السامية وغيرها من أشكال التعصب الديني تعد بمثابة جهاز لقياس الزلازل. "فكلما هزت عالمنا، زادت التصدعات في قاعدة إنسانيتنا المشتركة. اليوم، من المستحيل تجاهل تلكم التصدعات".

وأشار إلى أن معاداة السامية - وهي أقدم أشكال التحيز وأكثرها استعصاء – بدأت تتصاعد مرةً أخرى. "في كل يوم تقريبا ترد أنباء جديدة عن اعتداءات لفظية واعتداءات جسدية على شاكلة تدنيس المقابر وتخريب المعابد".

وأشار إلى الحادثة التي جرت الأسبوع الماضي في تكساس، حيث تم احتجاز حاخام وأعضاء من طائفته كرهائن في كنيسهم.

ورحب الأمين العام بالجهود الجديدة التي تبذلها الجمعية العامة وجهات أخرى لتعريف إنكار المحرقة بشكل واضح ومكافحته بنشاط.

يشار إلى أن الجمعية العامة كانت قد تبنت قرارا يقضي بتعزيز إحياء ذكرى الهولوكوست أو المحرقة ومكافحة إنكارها عبر تطوير برامج تعليمية من خلال الأمم المتحدة.

الحكومات تتحمل المسؤولية

وقال الأمين العام إنه شعر بالقلق عندما علم مؤخرا بأن نصف البالغين في جميع أنحاء العالم "بالكاد سمعوا عن الهولوكوست".

وأوضح أن الحكومات في كل مكان تتحمل مسؤولية تعليم الشباب بشأن أهوال الهولوكوست، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة - بما في ذلك من خلال برنامج التوعية بالهولوكوست - تقف في طليعة هذا العمل الحاسم.

عندما يتعلم الشباب عن الهولوكوست، وفقا للأمين العام، يمكنهم فهم هشاشة القيم المشتركة والمؤسسات الديمقراطية - لا سيما في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية.

"يمكنهم أن يفهموا أن القتل الجماعي لم يحدث في فراغ، لكنه كان تتويجا لآلاف السنين من الكراهية والتمييز".

إجراءات وقائية ضد معاداة السامية

UN Photo/Cia Pak من الأرشيف: رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد يلقي كلمة في ختام المناقشة العامة للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، قال رئيس الجمعية العامة، السيد عبدالله شاهد إن إحياء ذكرى الهولوكوست أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية.

عند استعادة تاريخ وقصص الناجين من المحرقة، يقول السيد شاهد إننا نرفض بشكل جماعي أي إنكار للمحرقة ونحافظ على التراث الثقافي وكرامة كل من عانوا.

وشدد على ضرورة التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الجميع؛ لتعزيز حقوق الإنسان؛ لمعالجة عدم المساواة والظلم؛ ومواجهة المد المتصاعد للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن جميع أشكال التمييز الأخرى.

ودعا إلى أن نكون حازمين بشأن زيادة الوعي بالهولوكوست، في عالم مشوب بحالة من عدم اليقين والمعلومات المضللة والمعلومات المضللة.

"يجب أن نستمر في تذكر الضحايا. يجب أن نتخذ إجراءات وقائية ضد معاداة السامية. وعلينا أن نشرك الشباب، الذين سيحملون شعلة هذه الذكرى".

"الذاكرة والكرامة والعدالة".

وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود (هولوكوست)، سنويا في 27 كانون الثاني/يناير. ويأتي اليوم الدولي هذا العام تحت شعار "الذاكرة والكرامة والعدالة".

وأشار الأمين العام، في رسالته بالمناسبة إلى انتشار "محاولات التقليل من جسامة المحرقة أو إنكار حدوثها من الأساس"، مؤكدا أنه ما من مجتمع "محصَّن ضد مخاطر اللاعقلانية أو التعصب".

وأوضح السيد غوتيريش أن محرقة اليهود كانت حدثا بارزا من الأحداث التي حدّدت ملامح الأمم المتحدة، "فاسمُنا نفسه اتُفق عليه لأول مرة عندما تسمّى به التحالف الذي حارب النظامَ النازي وحلفاءه. وميثاقنا الذي وُضع في سان فرانسيسكو تزامنت صياغته مع تحرير سجناء معسكر داخاو للاعتقال".

وقال إن تذكّر الماضي أمرٌ بالغ الأهمية لحماية المستقبل، "والتزام الصمت في وجه الكراهية تواطؤ مع من يروّجون لها".

ودعا إلى أن نلتزم، اليوم، بألا نكون أبداً ممن لا يبالون بمعاناة الغير وبألا ننسى أبداً ما حدث أو ندع الآخرين ينسونه. "ولنتعهد بأن نظل يقظين دوماً وبأن نعلي راية حقوق الإنسان وكرامته لكي يستظِلّ بها الجميع".

