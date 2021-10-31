مع افتتاح مؤتمر الأطراف 26، الأمم المتحدة تحذر من أن السنوات السبع الماضية الأكثر دفئا على الإطلاق

السنوات السبع الماضية في طريقها لتصبح الأكثر دفئا على الإطلاق، وفقا لتقرير منظمة الرصد العالمي المؤقت عن حالة المناخ العالمي لعام 2021، استنادا إلى بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام.

التقرير الذي صدر مع بدء مفاوضي سياسة المناخ عملهم في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP26، في غلاسكو، ويقول إن حدث "النينيا" المؤقت للتبريد الذي حدث في وقت مبكر من العام، يعني أنه من المتوقع أن يكون عام 2021 الخامس إلى السابع من بين أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق.

وقد تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي منذ عام 2013 إلى مستوى جديد، مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمض المحيطات.

ويجمع التقرير بين المدخلات من وكالات الأمم المتحدة المتعددة، ودوائر الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية، والخبراء العلميين.

ويسلط الضوء على الآثار المدمرة على الأمن الغذائي ونزوح السكان، والنظم البيئية الحاسمة، وفي إبطاء التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

حان وقت العمل

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان بالفيديو إن التقرير يجمع أحدث الأدلة العلمية التي تبين أن الكوكب يتغير أمام أعيننا.

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👇👇https://t.co/Gh4GOEkzPy — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 31, 2021

وقال أنطونيو غوتيريش: "من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال، ومن ذوبان الأنهار الجليدية إلى الظواهر الجوية القاسية، تتعرض النظم الإيكولوجية والمجتمعات في جميع أنحاء العالم للدمار"، مضيفا "يجب أن يكون مؤتمر الأطراف COP26 نقطة تحول بالنسبة للناس والكوكب".

بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة، "العلماء واضحون بشأن الحقائق". الآن، كما قال، "يحتاج القادة إلى أن يكونوا واضحين في أفعالهم".

"الباب مفتوح. الحلول موجودة. يجب أن يكون مؤتمر الأطراف COP26 نقطة تحول. يجب أن نتحرك الآن بطموح وتضامن لحماية مستقبلنا وإنقاذ البشرية "، وفق ما شدد عليه الأمين العام.

الأحداث المناخية المتطرفة

يسرد التقرير بعض الأحداث المتطرفة التي حدثت خلال العام الماضي.

في ذروة الغطاء الجليدي في غرينلاند، على سبيل المثال، هطلت أمطار، بدلاً من ثلوج، لأول مرة.

عانت الأنهار الجليدية الكندية من ذوبان سريع. دفعت موجة الحر في كندا وأجزاء من الولايات المتحدة درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية في قرية في كولومبيا البريطانية. وصلت درجة حرارة وادي الموت في كاليفورنيا إلى 54.4 درجة مئوية.

شهدت أجزاء كثيرة من البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة قياسية، وكانت الحرارة مصحوبة في كثير من الأحيان بحرائق مدمرة.

تساقطت الأمطار التي استمرت لأشهر في غضون ساعات، في الصين وأجزاء من أوروبا، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وخسائر اقتصادية بالمليارات. ضرب للسنة الثانية على التوالي أدى الجفاف في المناطق شبه الاستوائية في أمريكا الجنوبية، إلى ضرب الزراعة والنقل وإنتاج الطاقة.

بالنسبة للأمين العام للمنظمة (WMOS)، بيتيري تالاس، فإن كل هذه الأحداث تظهر أن "الأحداث المتطرفة هي القاعدة الجديدة".

وأضاف: "هناك أدلة علمية متزايدة على أن بعضا منها تحمل آثار تغير المناخ الذي يسببه الإنسان".

في ظل المعدل الحالي للزيادة في تركيزات غازات الاحتباس الحراري، سيشهد العالم زيادة في درجة الحرارة بحلول نهاية هذا القرن تتجاوز بكثير أهداف اتفاق باريس من 1.5 إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.

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