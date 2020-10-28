 

الأمين العام يشيد بالتزام جمهورية كوريا بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول 2050

Unsplash/Chinh Le Duc
صول عاصمة جمهورية كوريا.
28 تشرين الأول/أكتوبر 2020
تغير المناخ

أشاد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بإعلان مون جاي-إن رئيس جمهورية كويا التزام بلاده بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى درجة الصفر بحلول عام 2050.

 

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن هذا الإجراء خطوة إيجابية للغاية على الطريق الصحيح تأتي بعد إعلان كوريا الجنوبية عن صفقتها الخضراء الجديدة النموذجية في شهر تموز/يوليو.

وأضاف البيان أن جمهورية كوريا، التي تحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة أكبر اقتصادات العالم وتعد سادس أكبر المصدرين، تنضم بذلك الإعلان إلى مجموعة متنامية من الاقتصادات الكبرى الملتزمة بأن تكون قدوة في بناء عالم مستدام محايد في انبعاث الكربون وصامد مناخيا.

ونقل البيان تطلع الأمين العام إلى التدابير السياسية الملموسة التي ستُقترح وتُنفذ للوصول إلى هذا الهدف. ويشمل ذلك أن تقدم كوريا الجنوبية تنقيحا لمساهمتها الوطنية في المجال المناخي، لتكون أكثر طموحا بشكل يتوافق مع التزامها الجديد، بحلول موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر في المملكة المتحدة الشهر المقبل.

 

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