الأمين العام يشيد بالتزام جمهورية كوريا بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول 2050

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن هذا الإجراء خطوة إيجابية للغاية على الطريق الصحيح تأتي بعد إعلان كوريا الجنوبية عن صفقتها الخضراء الجديدة النموذجية في شهر تموز/يوليو.

وأضاف البيان أن جمهورية كوريا، التي تحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة أكبر اقتصادات العالم وتعد سادس أكبر المصدرين، تنضم بذلك الإعلان إلى مجموعة متنامية من الاقتصادات الكبرى الملتزمة بأن تكون قدوة في بناء عالم مستدام محايد في انبعاث الكربون وصامد مناخيا.

ونقل البيان تطلع الأمين العام إلى التدابير السياسية الملموسة التي ستُقترح وتُنفذ للوصول إلى هذا الهدف. ويشمل ذلك أن تقدم كوريا الجنوبية تنقيحا لمساهمتها الوطنية في المجال المناخي، لتكون أكثر طموحا بشكل يتوافق مع التزامها الجديد، بحلول موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر في المملكة المتحدة الشهر المقبل.