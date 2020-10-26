الأمين العام يشيد بالتزام اليابان بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول 2050

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن اليابان، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تنضم بذلك إلى مجموعة متنامية من الاقتصادات الكبرى الملتزمة بأن تكون قدوة في بناء عالم مستدام محايد في انبعاث الكربون وصامد مناخيا.

ونقل البيان تطلع الأمين العام إلى التدابير السياسية الملموسة التي ستُقترح وتُنفذ للوصول إلى هذا الهدف، والتي ستساعد الدول الأخرى في تحديد استراتيجياتها.

كما يتطلع الأمين العام إلى تقديم اليابان تنقيحا لخطة مساهمتها الوطنية في المجال المناخي، بشكل طموح يتوافق مع التزامها الجديد، بحلول موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر في المملكة المتحدة الشهر المقبل.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة ثقته في أن اليابان تمتلك كل الأدوات التكنولوجية والمالية والهندسية الضرورية لتحقيق "صفر انبعاثات" بحلول عام 2050، وفي أنها ستساعد الدول النامية في الوصول إلى نفس الهدف بما في ذلك عبر المساعدة التقنية وتمويلها العام والخاص للطاقة المتجددة.