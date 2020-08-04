سوريا: الهجمات الجوية تسفر عن نزوح 2.7 مليون شخص خلال الأسابيع الماضية، والأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار

وأفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي، بنزوح 2.7 مليون شخص داخليا، في أعقاب التقارير عن هجمات جوية وقصف خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلا عن مصادر محلية، أفاد السيد فرحان حق بأن غارات جوية، وقعت أمس الاثنين، أثرت على ثلاث مجتمعات في محافظة إدلب ومجتمع واحد في شمال محافظة اللاذقية.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون، في بنش بمحافظة إدلب، نتيجة لهذه الغارات الجوية.

ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الاستجابة لنداءات الأمين العام بوقف كامل لإطلاق النار، كإجراء أساسي لتمكين المجتمعات المحلية من مجابهة جائحة كوفيد-19.

ضرورة حماية المدنيين

ومنذ مارس / آذار 2011، دخلت سوريا في نزاع أجبر أكثر من نصف سكان البلاد على مغادرة منازلهم.

وتسببت الأزمة في معاناة لا توصف بالنسبة للنساء والأطفال والرجال، حيث يوجد نحو 5.6 مليون لاجئ سوري و6.6 مليون نازح داخليا وأكثر من 12 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.

وذكّر المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف، ومن لهم نفوذ عليهم، بواجبهم "في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على النحو الذي يقتضيه القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي".