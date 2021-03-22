الأمم المتحدة: قلق بالغ بسبب استمرار الأعمال العدائية في سوريا وسقوط ضحايا مدنيين

وأضاف فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، أن الأعمال العدائية اندلعت في شمال غرب سوريا في نهاية الأسبوع، وقد تأثر ما لا يقلّ عن 30 مجتمعا من القصف المدفعي والغارات الجوية.

كما قُتل وأصيب عدد من المدنيين أمس الأحد جرّاء قصف مدفعي على بلدة الأتارب ومدينة حلب، وتسبب القصف في حلب بسقوط 17 مدنيا، بينهم طفلان.

وقال فرحان حق إن الهجمات على المستشفيات أعاقت بشكل خطير الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث اضطرت العديد من المرافق الطبية المتضررة إلى التوقف عن العمل، مما حرم السكان المدنيين الضعفاء من الرعاية المنقذة للحياة.

وشدد حق على أن القانون الإنساني الدولي يحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين أو المواقع المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية. ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنّب أو على الأقل تقليل الضرر بالنسبة للمدنيين.