الأمين العام يناشد الجميع في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف

وبينما يتابع الأمين العام عن كثب المظاهرات في السودان، وفق ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، دعا إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك حريتا التجمع والتعبير والإفراج عن المحتجين المحتجزين.

كما دعا السيد غوتيريش حكومة السودان إلى تهيئة بيئة مواتية لإيجاد حل للوضع الحالي وتشجيع الحوار الجامع.

