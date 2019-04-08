الأمين العام يناشد الجميع في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف

8 نيسان/أبريل 2019
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الجهات الفاعلة في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهود يتفق عليها السودانيون لحل الأزمة الحالية سلميا.
وبينما يتابع الأمين العام عن كثب المظاهرات في السودان، وفق ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، دعا إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك حريتا التجمع والتعبير والإفراج عن المحتجين المحتجزين.
كما دعا السيد غوتيريش حكومة السودان إلى تهيئة بيئة مواتية لإيجاد حل للوضع الحالي وتشجيع الحوار الجامع.