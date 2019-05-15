الأمين العام يشيد بالتقدم المحرز في السودان

وحث أنطونيو غوتيريش الأطراف على الإبقاء على الزخم الإيجابي والتوصل إلى اتفاق حول التفاصيل المتبقية.

وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، التزام الأمين العام بمواصلة العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم هذه العملية. وشدد البيان على استعداد الأمم المتحدة لدعم الأطراف السودانية في جهودها لبناء السلام الدائم.

وشدد الأمين العام على أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين ومواصلة منح الأولوية للحوار لحل الخلافات. كما أكد الحاجة لتجنب أي شكل من أشكال العنف يقوض سلامة وأمن المواطنين واستقرار السودان.

وتفيد الأنباء بأن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات.