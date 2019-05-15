 

الأمين العام يشيد بالتقدم المحرز في السودان

UN Sudan/Ayman Suliman
جانب من المتظاهرين المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة السودانية في العاصمة السودانية الخرطوم - (11 أبريل 2019)
15 آيار/مايو 2019
حقوق الإنسان

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالتقدم المحرز أثناء المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية.

 

وحث أنطونيو غوتيريش الأطراف على الإبقاء على الزخم الإيجابي والتوصل إلى اتفاق حول التفاصيل المتبقية. 

وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، التزام الأمين العام بمواصلة العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم هذه العملية. وشدد البيان على استعداد الأمم المتحدة لدعم الأطراف السودانية في جهودها لبناء السلام الدائم.

وشدد الأمين العام على أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين ومواصلة منح الأولوية للحوار لحل الخلافات. كما أكد الحاجة لتجنب أي شكل من أشكال العنف يقوض سلامة وأمن المواطنين واستقرار السودان.

وتفيد الأنباء بأن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات.

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