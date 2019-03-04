سوريا.. مقتل 4 مدنيين على الأقل خلال ثلاثة أيام والذخائر غير المنفجرة تواصل تهديد حياة المدنيين

ونقلا عن العاملين في المجال الإنساني، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو جاريك للصحفيين في نيويورك:

"قُتل أربعة مدنيين على الأقل وجُرح كثيرون آخرون خلال قصف على محافظات إدلب وحماة وحلب خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس / آذار. يوم أمس، قيل إن مدنيين اثنين قد لقيا مصرعهما عندما انفجر لغم شمال غرب حلب."

وتستمر الذخائر غير المنفجرة في تهديد حياة المدنيين بشكل كبير وخطير في جميع أنحاء سوريا، كما أشار دو جاريك، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من عشرة ملايين شخص يعيشون في مناطق ملوثة بهذه الألغام، أي أن واحدا من بين كل شخصين يعيش في ظل مخاطر متفجرة، وفق تعبيره.

كما أعرب مكتب الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء أوضاع عشرات الآلاف من المدنيين الذين فروا من آخر معاقل تنظيم داعش في الباغوز في ريف دير الزور ويتواجدون الآن في مخيم الهول.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، يضم مخيم الهول الآن 54,800 شخص، أكثر من 90% منهم من النساء والأطفال.

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