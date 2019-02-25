سوريا.. وصول 6 آلاف شخص إلى مخيم الهول قادمين من آخر معاقل داعش

وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين وصلوا إلى المخيم منذ ديسمبر الماضي إلى أكثر من 37 ألف شخص. ويبلغ عدد سكان المخيم الآن حوالي 47 ألف شخص، حسبما جاء على لسان ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قال دو جاريك إن حوالي ثلاثة آلاف شخص آخر قد وصلوا إلى مركز العبور في منطقة الصور، حيث ينتظرون نقلهم إلى مخيم الهول.

"الظروف في المخيم صعبة للغاية، لا سيما في مناطق الاستقبال التي تستضيف حاليا الآلاف من الناس، ولكن مع عدم كفاية مرافق النظافة والمياه والصرف الصحي، يتزايد خطر تفشي المرض. وللمساعدة في إزالة الاحتقان، يجري بالفعل الآن توسيع المخيم، مع تقديم الخدمات والمساعدات للأشخاص في هذه المناطق."

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام عن القلق البالغ إزاء التقارير الأخرى التي تفيد بوقوع ضحايا مدنيين بسبب الأعمال العدائية والعبوات غير المنفجرة في محافظتي إدلب وحماة في شمال غرب البلاد، بما في ذلك المناطق التي يعتقد أنها في المنطقة المجردة من السلاح أو بالقرب منها.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام إلى مقتل وجرح مدنين مؤخرا، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف الشديد في مدينتي معرة النعمان وخان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.