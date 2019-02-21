توقعات بإجلاء آلاف النساء والأطفال إلى مخيم الهول في الحسكة السورية

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن النازحين باتجاه الشمال كانوا عالقين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش بما أعاق قدرتهم على الحصول على الخدمات الصحية الملائمة والسلع الأساسية والمساعدة الإنسانية.

ويصل الكثيرون في أوضاع حرجة، وقد توفي 61 طفلا على الأقل أثناء الرحلة من هجين أو بعد وقت قصير من وصولهم إلى مخيم الهول.

وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها توسيع نطاق جهودهم لتقديم المساعدة للوافدين على مخيم الهول، الذي وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى.

ويقيم بالمخيم نحو 41 ألف شخص، منهم 30 ألفا وصلوا إليه منذ ديسمبر/كانون الأول. وقد أنشئت نقطة عبور بين هجين والهول لتوفير المساعدة خلال الرحلة الشاقة.

وتواصل الأمم المتحدة دعوة الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل حماية المدنيين وضمان حصول النازحين على خدمات المساعدة والحماية، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة لدى مغادرة هجين.