 

المبعوث الدولي لليمن يدعو إلى ضبط النفس

UN Geneva/Violaine Martin
أرشيف. مارتن غريفيثس المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف بشأن مشاورات جنيف بين الحكومة وجماعة أنصار الله.
10 كانون الثاني/يناير 2019
السلم والأمن

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن عن القلق إزاء تصعيد العنف الذي جرى اليوم، وحث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن مزيد من التصعيد.

وناشد مارتن غريفيثس أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على "الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السوريد واستئناف عملية السلام اليمنية."

وأفادت الأنباء بأن هجوما بطائرة مُسيـّرة (بدون طيار) على قاعدة حكومية قد أدى إلى مقتل ستة جنود.

وكان غريفيثس قد ذكر أمس، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين) امتثلا بشكل كبير لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول 2018.

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غريفيثس: الحكومة وأنصار الله التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في الحديدة

9 كانون الثاني/يناير 2019
السلم والأمن

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة تناول فيها تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، بالاستماع إلى إحاطة من كل من مارتن غريفيثس المبعوث الدولي الخاص لليمن ومارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة.

 