المبعوث الدولي لليمن يدعو إلى ضبط النفس

وناشد مارتن غريفيثس أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على "الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السوريد واستئناف عملية السلام اليمنية."

وأفادت الأنباء بأن هجوما بطائرة مُسيـّرة (بدون طيار) على قاعدة حكومية قد أدى إلى مقتل ستة جنود.

وكان غريفيثس قد ذكر أمس، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين) امتثلا بشكل كبير لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول 2018.