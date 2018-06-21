الأمم المتحدة تشدد على ضرورة تجنب مزيد من التصعيد في الحديدة

وقال غريفيثس إن أولويته تتمثل في تجنب المواجهة العسكرية في الحديدة، والعودة بسرعة إلى المفاوضات السياسية.

وفي بيان صحفي، أعرب غريفيثس عن تفاؤله إزاء الانخراط البناء لقيادة أنصار الله في صنعاء. وأبدى تطلعه إلى لقاءاته المقبلة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة اليمن.

وأكد ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتجنب مزيد من العنف في الحديدة التي يوصف ميناؤها بأنه شريان الحياة لليمن.

وكان غريفيثس قد قدم إحاطة إلى مجلس الأمن، يوم الاثنين، أثناء زيارته لصنعاء مؤكدا عزمه على استئناف المفاوضات السياسية في الأسابيع المقبلة.

وكرر المبعوث الدولي التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتوصل إلى تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها للنزاع في اليمن. ورحب بالتزام واستعداد الأطراف للانخراط في عملية سياسية يمنية داخلية بتيسير من الأمم المتحدة.

ليز غراندي: حياة 100 ألف طفل في الحديدة معرضة للخطر

وأصدر مكتب منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بيانا أعرب فيه عن القلق الشديد بسبب سوء الأوضاع في الحديدة بعد أسبوع من اندلاع القتال في المدينة وتعرض مئات الآلاف من المدنيين لأخطار جسيمة.

وأشار البيان إلى أن ما يقرب من 25 % من الأطفال في المدينة يعانون من سوء التغذية الحاد، وإن لم يتمكن الشركاء الإنسانيون من توفير الدعم الغذائي فإن حياة ما يقرب من 100 ألف طفل معرضة للخطر بعد أن كانت المدينة في العام الماضي مركزا من مراكز تفشي وباء الكوليرا الأسوأ في التاريخ الحديث.

وتعتبر الأزمة اليمينة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقد دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك ميناء الحديدة وهو المعبر الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى البلاد.

الاطلاع على البيان كاملا.

