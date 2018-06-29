المبعوث الدولي لليمن يأمل في استئناف المفاوضات السياسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة

التفاصيل في حوار أجريناه مع السيد غريفيثس أثناء وجوده في العاصمة العمانية مسقط في إطار جولة إقليمية، زار خلالها اليمن وعددا من دول المنطقة.سألنا غريفيثس في البداية عن الوضع في الحديدة والجهود الهادفة لتجنب التصعيد العسكري في المدينة التي يوصف ميناؤها بأنه شريان حياة لليمن.

مارتن غريفيثس: لدي أولويتان، إحداهما هي منع وقوع هجوم على الحديدة والأخرى هي بدء المفاوضات السياسية. بالنسبة للهدف الأول أعتقد أن عدم حدوث هجوم كبير على ميناء أو مدينة الحديدة منسوب إلى المحادثات التي أجريناها مع الأطراف. وقع قتال حول المطار، ولكن منطقة الميناء لم تشهد أعمالا قتالية كبيرة حتى الآن.

الإنجاز الثاني هو أن قيادة جماعة أنصار الله تمكنت من أن تعطينا في الأمم المتحدة عرض القيام بدور رئيسي في إدارة ميناء الحديدة، ويعتمد ذلك على وقف إطلاق النار العام في المحافظة. وأعتقد أن الإنجاز الثالث هو أننا نواصل مع الأطراف تحديد ما يتعين عمله لتجنب احتمال وقوع أي هجوم على الحديدة.

أخبار الأمم المتحدة: متى تعتقد أن الأمم المتحدة ستبدأ في تولي هذا الدور في الحديدة؟

مارتن غريفيثس: بمجرد أن تتفق الأطراف. ما نحاول فعله الآن هو تحديد ما يتعين ما هو ضروري لتجنب وقوع هجوم على الحديدة، وهذا يتضمن تدابير محددة للميناء والمدينة ووقفا عاما لإطلاق النار. ولكن اتضح لي من المشاورات مع الأطراف، بما في ذلك التحالف، أن حل قضية الحديدة مرتبط ببدء المفاوضات السياسية. هدفنا هو معالجة مسألة الحديدة في سياق المفاوضات السياسية.

أخبار الأمم المتحدة: ما تفاصيل الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في الحديدة؟

مارتن غريفيثس: لا أستطيع الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الدور العام. كما قلت عرض علينا القيام بدور رئيسي في الميناء وإدارته، وتمت الموافقة على ذلك من حكومة اليمن وأنصار الله. ولكن يتعين معالجة قضية المدينة والمحافظة، وفي الوقت الحالي مازلنا نجري المفاوضات حول ما إذا كان دور الأمم المتحدة سيساعد في تجنب وقوع الهجوم، والأهم هو ما إذا كان استئناف المفاوضات سيعني تجنب الهجوم على الحديدة وتجنب التحرك نحو الحرب.

أخبار الأمم المتحدة: بعد الجولة الإقليمية التي قمت بها، هل تعتقد أن بالإمكان استئناف المفاوضات قريبا؟

مارتن غريفيثس: أعتقد ذلك، وآمل في ذلك. خلال الأيام الماضية التقيت الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن، ومحمد عبد السلام كبير مفاوضي أنصار الله في مسقط. وأكد الطرفان لي استعدادهما للقدوم إلى طاولة المحادثات. وأعتقد أن ذلك قد طال انتظاره، فقد مر عامان منذ المحادثات الأخيرة حول اليمن. وأعتقد أن الشعب اليمني يتوقع ذلك في أقرب وقت ممكن. مسؤوليتي الأساسية تتمثل في بدء المفاوضات لإنهاء الحرب. إن الحديدة مسألة مهمة للغاية، ولكنها ليست أهم من التوصل إلى الحل السياسي. كما تعلمون فإن مجلس الأمن الدولي متحد في الاتفاق على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، وأن الحل الوحيد سياسي. لذا علينا أن نجمع الأطراف معا في القريب العاجل.

أخبار الأمم المتحدة: هل من المبكر التحدث عن الجدول الزمني للمفاوضات؟

مارتن غريفيثس: أعتقد أن من المبكر التحدث عن الجدول الزمني لإكمال المفاوضات، ولكن لا أعتقد أن من المبكر التحدث عن جدول زمني لبدئها. أود أن أجلب الأطراف معا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. آمل أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، وسنطرح أمامه خطة حول كيفية بدء المحادثات مرة أخرى. وأتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع أنصار الله خلال الأيام القليلة المقبلة لنكون واضحين للغاية بهذا الشأن. نقترب للغاية من فهم كيفية التعامل مع القضيتين المترابطتين وهما الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية. أعتقد أننا خلال الأيام القليلة المقبلة سنتمكن من التحدث بوضوح عن متى وكيف ومع من سنفعل ذلك.