المبعوث الدولي لليمن يؤكد من صنعاء أن كل الأطراف أبدت رغبة قوية في إحلال السلام

وأعرب غريفيثس، في تصريحات صحفية في مطار صنعاء الدولي، عن امتنانه بشكل خاص للسيد عبد الملك الحوثي الذي التقاه أمس لدعمه والمحادثات المثمرة التي أجراها معه.

وقد اجتمع المبعوث الدولي، خلال زيارته لصنعاء، مع قيادات جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.

وصرح غريفيثس بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، على نتائج مباحثاته في صنعاء وعدن. وأضاف أن محادثاته مع الأطراف ستستمر خلال الأيام المقبلة.

وقال إنه يأمل في لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي قريبا. ووصف اجتماعه معه الأسبوع الماضي بالإيجابي للغاية. وأكد سعادته بأن الرئيس هادي أعرب أيضا عن رغبته في إحراز تقدم سريع نحو حل سلمي للنزاع.

وأعرب المبعوث الدولي عن تطلعه إلى العمل مع جميع الأطراف بشكل عاجل من أجل إيجاد حل يعيد الأمن والاستقرار إلى الحديدة ويخلق ظروفا إيجابية استئناف محادثات السلام في الأيام المقبلة.

نص تصريحات المبعوث الدولي.