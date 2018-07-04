المبعوث الدولي لليمن يؤكد من صنعاء أن كل الأطراف أبدت رغبة قوية في إحلال السلام

في ختام زيارته لصنعاء، قال مارتن غريفيثس المبعوث الخاص للأمين العام لليمن إن كل الأطراف أبدت رغبتها القوية في إحلال السلام، بل وتشاركت معه في أفكار ملموسة لتحقيق ذلك. وأبدى اطمئنانه بشأن الرسائل التي تلقاها خلال اجتماعاته ووصفها بالإيجابية والبناءة.
وأعرب غريفيثس، في تصريحات صحفية في مطار صنعاء الدولي، عن امتنانه بشكل خاص للسيد عبد الملك الحوثي الذي التقاه أمس لدعمه والمحادثات المثمرة التي أجراها معه.
وقد اجتمع المبعوث الدولي، خلال زيارته لصنعاء، مع قيادات جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
وصرح غريفيثس بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، على نتائج مباحثاته في صنعاء وعدن. وأضاف أن محادثاته مع الأطراف ستستمر خلال الأيام المقبلة.
وقال إنه يأمل في لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي قريبا. ووصف اجتماعه معه الأسبوع الماضي بالإيجابي للغاية. وأكد سعادته بأن الرئيس هادي أعرب أيضا عن رغبته في إحراز تقدم سريع نحو حل سلمي للنزاع.
وأعرب المبعوث الدولي عن تطلعه إلى العمل مع جميع الأطراف بشكل عاجل من أجل إيجاد حل يعيد الأمن والاستقرار إلى الحديدة ويخلق ظروفا إيجابية استئناف محادثات السلام في الأيام المقبلة.
أنهى المبعوث الاممي زيارته الى صنعاء التي شهدت اجتماعات إيجابية وبنّاءة. أكد جميع الأطراف على رغبتهم القوية لتحقيق السلام في #اليمن. وسيعرض المبعوث الاممي غداً نتائج اجتماعاته في #عدن و #صنعاء أمام مجلس الامن.https://t.co/XDVWm6ZJnD pic.twitter.com/WbvgbEda8y— OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 4, 2018