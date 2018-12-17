 

وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ بعد ساعات

OCHA/Giles Clarke
رجل وأبناؤه يجمعون الماء تحت جسر طريق حجة في الحديدة باليمن، والذي دمر في قصف جوي في منتصف عام 2016.
17 كانون الأول/ديسمبر 2018
السلم والأمن

أعلن مكتب المبعوث الدولي لليمن أن وقف إطلاق النار في الحديدة سيسري في تمام الثانية عشرة صباحا يوم الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الأول بالتوقيت المحلي.

 

وقال المكتب إن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستباشر عملها في التو "لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض".

 

 

ومن المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بدور رئيسي في ميناء الحديدة، بعد أن توصل طرفا المشاورات اليمنية في السويد إلى اتفاق بشأن ميناء ومدينة الحديدة سيتم بمقتضاه إعادة نشر القوات بشكل متبادل، ووقف إطلاق النار في أنحاء المحافظة.

ويعد ميناء الحديدة شريان حياة لليمن إذ يمر عبره كم كبير من المساعدات الإنسانية والسلع التجارية التي يحتاجها السكان في مختلف أنحاء اليمن.

وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي في السويد عن القوات التي ستوجد في الحديدة، أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء المحافظة. وقال إن كل القوات ستنسحب من المدينة والميناء، وسيتم الحفاظ على النظام من قبل القوات المحلية بموجب القانون اليمني.  وأضاف أن الأمم المتحدة ستقوم بدورٍ مراقبٍ مهم للغاية في الميناء.

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اختتام المشاورات اليمنية: اتفاقات حول الحديدة وتعز وتبادل الأسرى

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السلم والأمن

قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة ستقوم بدور رئيسي في ميناء الحديدة، بعد أن توصل طرفا المشاورات اليمنية في السويد إلى اتفاق بشأن ميناء ومدينة الحديدة سيتم بمقتضاه إعادة نشر القوات بشكل متبادل، ووقف إطلاق النار في أنحاء المحافظة.