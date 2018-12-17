وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ بعد ساعات

وقال المكتب إن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستباشر عملها في التو "لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض".

يسري وقف إطلاق النار في #الحديدة منتصف ليل 18 كانون الأول/ديسمبر 2018 بتوقيت #اليمن. وسوف تباشر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، عملها في التو لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد الى واقع ملموس على الأرض.https://t.co/mr0KGmq3Rc — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 17, 2018

ومن المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بدور رئيسي في ميناء الحديدة، بعد أن توصل طرفا المشاورات اليمنية في السويد إلى اتفاق بشأن ميناء ومدينة الحديدة سيتم بمقتضاه إعادة نشر القوات بشكل متبادل، ووقف إطلاق النار في أنحاء المحافظة.