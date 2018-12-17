وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ بعد ساعات

أعلن مكتب المبعوث الدولي لليمن أن وقف إطلاق النار في الحديدة سيسري في تمام الثانية عشرة صباحا يوم الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الأول بالتوقيت المحلي.
وقال المكتب إن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستباشر عملها في التو "لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض".
يسري وقف إطلاق النار في #الحديدة منتصف ليل 18 كانون الأول/ديسمبر 2018 بتوقيت #اليمن. وسوف تباشر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، عملها في التو لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد الى واقع ملموس على الأرض.https://t.co/mr0KGmq3Rc— OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 17, 2018
ومن المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بدور رئيسي في ميناء الحديدة، بعد أن توصل طرفا المشاورات اليمنية في السويد إلى اتفاق بشأن ميناء ومدينة الحديدة سيتم بمقتضاه إعادة نشر القوات بشكل متبادل، ووقف إطلاق النار في أنحاء المحافظة.
وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي في السويد عن القوات التي ستوجد في الحديدة، أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء المحافظة. وقال إن كل القوات ستنسحب من المدينة والميناء، وسيتم الحفاظ على النظام من قبل القوات المحلية بموجب القانون اليمني. وأضاف أن الأمم المتحدة ستقوم بدورٍ مراقبٍ مهم للغاية في الميناء.