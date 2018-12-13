اختتام المشاورات اليمنية باتفاقات حول الحديدة وتعز

وفي ختام المشاورات التي بدأت يوم السادس من ديسمبر، قال غوتيريش عن الاتفاق المتعلق بالحديدة:

"سييسر ذلك الوصول الإنساني وتدفق البضائع إلى السكان المدنيين، وسيحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين."

ويعد ميناء الحديدة شريان حياة لليمن إذ يمر عبره كم كبير المساعدات الإنسانية والسلع التجارية التي يحتاجها السكان في مختلف أنحاء اليمن.

وأشار الأمين العام إلى توصل طرفي المشاورات، الحكومة وأنصار الله، إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز، وأعرب عن الأمل في أن يؤدي ذلك إلى فتح الممرات الإنسانية وتيسير نزع الألغام.

وكان الطرفان قد اتفقا، قبل بدء المشاورات، على تبادل الأسرى. وتم في السويد وضع إطار زمني وتفاصيل تطبيق الاتفاق، بما سيعيد لم شمل آلاف اليمنيين مع أسرهم.

كما اتفق الطرفان على الانخراط في مناقشات للتفاوض حول إطار عمل الاجتماع المقبل، وهي خطوة مهمة لعملية السلام كما قال غوتيريش:

"إنه عنصر حيوي لأي تسوية سياسية في المستقبل لإنهاء الصراع."

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 24 مليون شخص أي ثلاثة أرباع السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية. ويعاني نحو 20 مليونا من انعدام الأمن الغذائي أي الجوع، ولا يعرف 10 ملايين كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة.

"أنتم، الموجودون هنا (في المشاورات)، يمكنكم تغيير ذلك. إن مستقبل اليمن في أيديكم. ولدينا فرصة ثمينة. وأنا سعيد بشأن التقدم الحقيقي الذي أحرزتموه هنا في السويد. لقد أسفر عملكم هذا الأسبوع عن عدة نتائج مهمة. ويعد هذا إنجازا، ولكن هناك أيضا قضايا عالقة، وسنتحرك على مسار هذه القضايا بدون انقطاع. نريد أن نضمن تحقيق تقدم في أي وقت من أجل مصلحة الشعب اليمني."

وقال غوتيريش إنه تحدث، صباح الخميس، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي أعرب عن دعمه الكامل وتقديره للإنجازات التي تحققت في المشاورات.

وشكر الأمين العام قيادة أنصار الله وحلفاءهم على انخراطهم البناء مع مقترحات الأمم المتحدة.

وقد اتفق الجانبان على اللقاء مرة أخرى في نهاية يناير/كانون الثاني.

وقال الأمين العام للمشاركين إن ما اتفقوا عليه في هذه الجولة من المشاورات سيعني الكثير لمستقبل اليمن ولليمنيين.

وأضاف أن الاتفاقات، التي أسفرت عنها المشاورات، تعني الكثير ليس فقط للشعب اليمني ولكن أيضا للبشرية جمعاء، إذا أصبحت نقطة بداية للسلام وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.

وشكر غوتيريش التحالف بقيادة السعودية، وسلطنة عمان، وحكومة الكويت على دعمهم لعقد المشاورات.

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