رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة يصل إلى اليمن

وخلال النقاش، كما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، شدد كمارت على أن نجاح أو فشل اتفاق ستوكهولم يقع، بشكل حصري، على عاتق الأطراف.

وحث الحكومة اليمنية وقوات التحالف على احترام وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول. وأكد ضرورة التزامهم وتعاونهم لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بدون إعاقات إلى اليمن وفي أنحائه كمسألة عاجلة.

كما ناقش كامرت أساليب عقد أول اجتماع مشترك للجنة في الحديدة أو محيطها بحلول السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وسيتوجه الجنرال كمارت إلى صنعاء غدا الأحد، للقاء المعينين من قبل الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، لتوجيه رسالة مشابهة. وبعد ذلك سيغادر هو وفريقه إلى الحديدة.

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