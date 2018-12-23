مراقبو وقف إطلاق النار يصلون إلى الحديدة

وقبل وصوله إلى المدينة التقى كاميرت في صنعاء المعينين من قبل الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث أعادوا التأكيد له على التزامهم بتطبيق اتفاق ستوكهوم.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الجنرال كاميرت يشعر بالتفاؤل إزاء الحماس العام من قبل الطرفين للعمل على الفور.

وقال البيان إن الأولويات خلال الأيام المقبلة ستتمثل في تنظيم أول اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمتوقع أن يعقد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وكان كاميرت قد وصل إلى عدن يوم السبت حيث عقد اجتماعا وجها لوجه مع المعينين من الحكومة اليمنية لعضوية آلية التنسيق.

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