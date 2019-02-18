الاتفاق في الحديدة على المرحلة الأولى لإعادة انتشار القوات

وقد عبـَر ممثلو الحكومة اليمنية، مرة أخرى، الخطوط الأمامية لحضور الاجتماع وهو أمر يستحق الإشادة كما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة في إشعار للصحفيين.

وبعد مناقشات مطولة وبناءة، يسر عقدها رئيس اللجنة، توصل الطرفان إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة نشر القوات. كما اتفقا، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية مع انتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قياداتهما.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة في غضون أسبوع بهدف إكمال الاتفاق على المرحلة الثانية.

وتجمع لجنة تنسيق إعادة الانتشار ممثلين عن الحكومة اليمنيين والحوثيين (أنصار الله)، برئاسة الأمم المتحدة.

وكان الطرفان قد اتفقا خلال مشاوراتهما في السويد في آخر عام 2018، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.