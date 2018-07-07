أولوية عليا للأمم المتحدة.. مرور عام على اعتماد معاهدة حظر الانتشار النووي

"وحتى الآن، وقعت 59 دولة على المعاهدة وصدقت عليها 11 دولة أخرى. وبمجرد تصديق خمسين دولة على المعاهدة، تدخل حيز التنفيذ لتصبح عنصرا هاما في نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي،" حسبما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام.



وأكد السيد غوتيريش في البيان "استمرار التزام الأمم المتحدة بإزالة الأسلحة النووية بشكل تام كأولوية عليا في مجال نزع السلاح."

