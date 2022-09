RDC : l’ONU appelle à apaiser les tensions à Maï-Ndombe qui s’étendent dans la province du Kwilu

« Nous appelons à la prise de mesures urgentes pour enrayer l’escalade de la violence et apporter une réponse humanitaire d’urgence dans les provinces de Maï-Ndombe et Kwilu », a déclaré dans un communiqué le Coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis. « Il s’agit d’un appel à la mobilisation des autorités et des acteurs humanitaires, de paix et de développement afin de prendre des mesures qui permettent d’apaiser les tensions et de soulager les souffrances des personnes affectées par les violences ».

Les affrontements intercommunautaires, qui ont éclaté depuis fin juillet, se sont intensifiés dans le territoire de Kwamouth dans la province du Maï-Ndombe dans l’Ouest. Ces violences se sont étendues à la province voisine du Kwilu. Selon l’ONU, elles ont causé plusieurs dizaines de morts et des centaines de maisons ont été incendiées.

Plus de 35.000 personnes déplacées par les violences

Selon les autorités provinciales, plus de 35.000 personnes se sont déplacées depuis les provinces de Maï-Ndombe et Kwilu vers plusieurs localités des mêmes provinces, ainsi que vers les provines voisines de Kwango et Kinshasa.

Plus de 1.400 personnes ont également traversé le fleuve Congo pour trouver refuge en République du Congo.

Selon l’ONU, la communauté humanitaire est préoccupée par la poursuite de ces violences qui affectent aussi à présent d’autres provinces.

« Un nombre important de personnes a été contraint de se déplacer et a maintenant besoin d’assistance humanitaire », a indiqué M. Lemarquis.

« Une meilleure compréhension des causes profondes du conflit facilitera également la recherche d’une solution durable et la mise en place ou le soutien à des mécanismes formels et informels de résolution des différends » a-t-il ajouté.

A ce jour, la RDC compte 5,53 millions de personnes déplacées. Les conflits fonciers et intercommunautaires font partie des causes principales de ces déplacements.