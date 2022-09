Le Président des Etats-Unis dénonce la « violation éhontée » de la Charte des Nations Unies par la Russie

Dans un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président Biden a déclaré qu'au milieu d'innombrables bouleversements dont le monde avait été témoin au cours de l'année écoulée - des événements météorologiques extrêmes à la pandémie de COVID-19 et aux pénuries de nourriture et de carburant - « un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies a envahi son voisin... a tenté d'effacer un État souverain de la carte ».

« La Russie », a-t-il poursuivi, « a violé sans vergogne les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ... et « aujourd'hui même [le Président russe Vladimir] Poutine a proféré des menaces nucléaires manifestes contre l'Europe au mépris du régime mondial de non-prolifération ».

M. Biden a également déclaré que la Russie mobilisait « en ce moment » davantage de soldats et préparait un « simulacre » de référendum sur l'annexion des terres qu'elle occupait déjà dans l'est de l'Ukraine.

« Guerre brutale et insensée »

« Le monde devrait voir ces actes pour ce qu'ils sont… personne n'a menacé la Russie. La Russie cherchait ce conflit. Un homme a cherché cette guerre brutale et insensée », a dit le Président américain. « Cette guerre vise à éliminer le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État, purement et simplement, et le droit [des Ukrainiens] à exister en tant que peuple ».

« Où que vous soyez, où que vous viviez, quoi que vous croyiez… Cela devrait vous glacer le sang », a-t-il poursuivi, ajoutant que l'Assemblée générale avait condamné l'agression de la Russie « et plus de 40 pays dans cette salle aujourd'hui » contribuaient des milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine.

M. Biden a souligné que son pays avait mis en garde contre l'invasion et avait travaillé dur pour éviter la guerre.

« Comme beaucoup d'entre vous, les États-Unis veulent que cette guerre se termine et se termine dans des conditions justes », a dit M. Biden. Il a exhorté les États membres de l'ONU à être « clairs et inébranlables dans leur détermination » à faire respecter les principes de la Charte selon lesquels l'Ukraine a les mêmes droits que n'importe quel autre nation souveraine. « Nous sommes solidaires contre l'agression de la Russie, point final... vous ne pouvez pas saisir le territoire d'un autre pays par la force. Le seul pays à le faire est la Russie ».

Étendre la démocratie et les droits de l'homme

Le Président Biden a poursuivi en disant que les États-Unis continueraient à promouvoir et à défendre la démocratie dans le monde parce qu'il pense que la démocratie est « le plus grand instrument pour relever les défis de notre temps » et qu'il travaillerait au sein du G7 et avec d'autres pays partageant les mêmes idées « pour montrer ce que les démocraties peuvent offrir à leurs citoyens et offrir au monde ».

Mais il a averti qu'alors même que l'Assemblée générale se réunissait « la Charte des Nations Unies, la base même d'un ordre international stable est attaquée par ceux qui souhaitent la démolir ou la déformer à leur propre avantage ». Il a promis que les États-Unis continueront à défendre les principes de l'ONU. « C'est la responsabilité de chaque État membre ».