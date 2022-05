Liban : un expert de l'ONU met en garde contre un « État défaillant » dans un contexte de pauvreté généralisée

Le rapport fait suite à une visite au Liban et à une enquête sur les causes profondes et les impacts de la pire crise économique et financière de l'histoire du pays.

« L'impunité, la corruption et les inégalités structurelles ont été intégrées dans un système politique et économique vénal conçu pour faire échouer ceux qui sont en bas de l’échelle, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi », a déclaré M. De Schutter, un expert indépendant nommé par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

« L'establishment politique était au courant du cataclysme imminent depuis des années mais n'a pas fait grand-chose pour l'éviter. Des individus bien connectés ont même déplacé leur argent hors du pays, facilité par un vide juridique qui a permis aux capitaux de sortir du pays. La vérité et la responsabilité doivent être recherchées dans le cadre des droits de l'homme », a-t-il ajouté.

Alors que des élections législatives sont prévues le 15 mai, l'expert de l'ONU a appelé le prochain gouvernement à placer la responsabilité et la transparence au « cœur et au centre de ses actions », en commençant par divulguer publiquement ses propres finances et ses conflits d'intérêts et en exigeant que les responsables de la Banque centrale fassent la même chose.

Le pays considéré comme un « Etat défaillant »

La crise économique au Liban a commencé en 2019, et aujourd'hui le pays est considéré comme « un État défaillant », a déclaré l'expert de l'ONU. Il a cité les estimations actuelles qui placent quatre personnes sur cinq dans la pauvreté. « Les liens politiques avec le système bancaire sont omniprésents, soulignant de sérieuses inquiétudes concernant les conflits d'intérêts dans leur gestion de l'économie et de l'épargne des gens », a déclaré M. De Schutter.

« Il n'y a aucune responsabilité intégrée dans le dernier plan de sauvetage, essentiel pour restaurer la confiance perdue de la population et du secteur financier. Nous parlons de la richesse nationale qui appartient au public au Liban et qui a été gaspillée au cours de décennies de mauvaise gestion et d'investissements mal placés par le gouvernement et la Banque centrale », a-t-il ajouté.

« Les politiques de la Banque centrale, en particulier, ont conduit à une spirale descendante de la monnaie, à la dévastation de l'économie, à l'anéantissement de l'épargne de toute une vie et à la plongée de la population dans la pauvreté. La conclusion de mon rapport est que la Banque centrale a amené l'État libanais à être en violation flagrante du droit international des droits de l'homme », a-t-il encore dit. « Les dirigeants politiques sont complètement déconnectés de la réalité, y compris du désespoir qu'ils ont créé en détruisant la vie des gens. Le Liban est également l'un des pays les plus inégalitaires au monde, mais les dirigeants semblent au mieux ignorer cela et au pire se sentir à l'aise avec cela ».

Olivier De Schutter a déclaré qu'il y avait un sérieux manque de mécanismes de protection sociale solides. « Dans l'état actuel des choses, c'est un système qui protège les riches tout en laissant les familles pauvres se débrouiller seules », a-t-il déclaré. « Les services publics, y compris l'électricité, l'éducation et les soins de santé, ont été vidés, avec un État qui subventionne fortement la fourniture privée de ces services. Plus d'un quart de toutes les dépenses publiques d'éducation vont au secteur privé, ce qui exacerbe les inégalités, ne conduit pas à une meilleure éducation et conduit à des taux d'abandon plus élevés chez les enfants des ménages pauvres ».

« Plus de la moitié des familles signalent que leur enfant a dû sauter des repas, et des centaines de milliers d'enfants ne sont pas scolarisés », a-t-il ajouté. « Si la situation ne s'améliore pas immédiatement, toute une génération d'enfants sera sacrifiée ».

L'expert de l'ONU a critiqué des décennies de sous-investissement dans le système de santé public et la suppression partielle « honteuse » par le gouvernement des subventions sur les médicaments essentiels. « Il y a une grave pénurie de médicaments et les prix des médicaments contre les maladies chroniques ont au moins quadruplé, une condamnation à mort presque garantie pour ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré l'expert de l'ONU sur la pauvreté.

La pauvreté a doublé entre 2019 et 2021

Malgré le manque de données officielles sur la pauvreté - que le gouvernement ne collecte pas systématiquement, en partie en raison de l'absence de recensement depuis 1932 - les estimations suggèrent que la pauvreté multidimensionnelle a presque doublé entre 2019 et 2021, touchant 82% de la population l'année dernière.

Le rapport de l'ONU révèle que les réfugiés palestiniens et syriens sont confrontés à des conditions de vie désastreuses au Liban, 88% d'entre eux vivant dans des conditions de survie minimales. Près de la moitié des familles syriennes sont en situation d'insécurité alimentaire. « Le sort épouvantable des réfugiés est le résultat direct des mesures administratives et juridiques imposées par l'État, qui continue de les marginaliser et de les blâmer pour son propre échec à fournir des biens et services de base à la population, qu'il s'agisse d'éducation, d'emplois décents, de consommation d'alcool l'eau ou l'électricité », a dit M. De Schutter.

« Si la confiance pour un avenir meilleur doit être restaurée, le gouvernement doit renforcer l'Inspection centrale, libérer la Commission nationale de lutte contre la corruption de toute ingérence politique potentielle, assurer un contrôle indépendant d'Électricité du Liban et ancrer la responsabilité et la transparence dans le plan de relance », a-t-il ajouté.

L'expert de l'ONU a appelé le nouveau gouvernement à s'engager à améliorer son bilan en matière de droits de l'homme dans tous les domaines en réduisant les inégalités, en luttant contre la corruption et l'impunité, en mettant en place des systèmes de protection sociale, d'éducation et de santé solides et résilients, et en plaçant les intérêts du public au-dessus des bénéfices du secteur privé.

NOTE :

Les Rapporteurs spéciaux et Experts indépendants font partie de ce que l'on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Les procédures spéciales, le plus grand groupe d'experts indépendants du système des droits de l'homme des Nations Unies, est le nom général des mécanismes indépendants d'enquête et de suivi du Conseil qui traitent soit de situations spécifiques à des pays, soit de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les experts des procédures spéciales travaillent sur une base volontaire ; ils ne font pas partie du personnel de l'ONU et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et siègent à titre individuel.