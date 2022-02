L’ONU se mobilise pour le Niger avec un appel de fonds de plus de 552 millions de dollars

Le Plan de réponse humanitaire 2022 cible 2,3 millions de personnes pour une aide humanitaire urgente, un peu plus de 62% des personnes estimées dans le besoin.

« Je crois pouvoir dire sans risque que le dévouement et la qualité de la collaboration des autorités au niveau central et déconcentré assurent la bonne conduite des opérations humanitaires au Niger », a dit dans un communiqué, Louise Aubin, Coordonnatrice humanitaire au Niger.

Le Plan de réponse humanitaire 2022 est lancé au #Niger 🇳🇪



👉3,7 M personnes ont besoins d’assistance et protection

👉Plus de 549 000 personnes sont déplacées dans le pays

👉552,6 M $ sont requis pour aider 2,3 M personnes



Le Niger est confronté à des crises diverses exacerbées par des chocs climatiques, épidémiologiques et surtout sécuritaires qui perturbent la fourniture des services sociaux essentiels aux personnes vulnérables.

En 2022, 3,6 millions de personnes qui représentent environ 15% de la population nigérienne auront besoin d’une assistance humanitaire.

Déplacés, communautés hôtes et victimes des inondations ciblés par le Plan

Cette année, le pays traverse l’une des crises alimentaires les plus graves de ces vingt dernières années. La situation nutritionnelle est tout aussi préoccupante avec une prévalence de la malnutrition chronique de 45,1%, supérieure au seuil de 30%.

Les interventions du Plan de réponse humanitaire seront complémentaires aux activités prévues dans le cadre du Plan de soutien du gouvernement d’un budget de près de 280 milliards de francs CFA, soit 481 millions de dollars.

Les personnes ciblées incluent les populations déplacées internes, les communautés hôtes et les réfugiés ainsi que les victimes des inondations.

« Le gouvernement s’emploiera à prendre toutes les dispositions nécessaires à la réduction des risques et à apporter l’assistance nécessaire à nos concitoyens en situation de vulnérabilité dans un cadre de gouvernance responsable et d’une gestion efficace et inclusive de l’action humanitaire et des catastrophes », a déclaré Ouhoumoudou Mahamadou, Premier ministre du Niger.

En 2021, environ 1,4 million de personnes ont bénéficié d’une aide humanitaire au Niger, dans le cadre du Plan de réponse humanitaire grâce à l’appui des donateurs.

Selon l’ONU et Niamey, le soutien humanitaire international est plus que jamais sollicité pour assurer que la population nigérienne en situation de vulnérabilité reçoive l’aide dont elle a besoin.