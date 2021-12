A Séoul, 62 pays promettent un appui renforcé aux opérations de maintien de la paix

Ces engagements sont conformes à l'initiative du Secrétaire général de l’ONU pour le maintien de la paix (A4P), en particulier les sept priorités d'A4P+, la stratégie de mise en œuvre pour accélérer les progrès de l'initiative au cours des deux prochaines années, a noté le Département des opérations de paix des Nations Unies dans une note à la presse.

Plus de 87.000 soldats de la paix de plus de 120 pays servent actuellement dans 12 missions à travers le monde, aidant à sauver des vies, à prévenir les conflits et à créer les conditions d'une paix durable.

La réunion ministérielle, qui s’est déroulée virtuellement, a réussi à obtenir de nouveaux engagements et à faire progresser ceux qui existaient déjà pour combler les lacunes en matière de capacités de maintien de la paix.

36 pays se sont notamment engagés à fournir de nouvelles capacités militaires et policières, dont certaines sont disponibles pour un déploiement rapide. La République de Corée, en tant qu'hôte, s'est engagée à faire don de 16 hélicoptères aux pays partenaires afin qu'ils puissent être utilisés dans les missions de maintien de la paix.

Les partenariats, par le biais de la formation et du renforcement des capacités des pays fournisseurs de contingents et de forces de police, ont été un engagement clé de la part de nombreux États membres. 45 pays se sont engagés à offrir des possibilités de formation ou ont annoncé des partenariats de renforcement des capacités avec d'autres pays.

Photo MINUSCA/Leonel Grothe Un Casque bleu de la MINUSCA à Bangassou, en République centrafricaine (photo d'archives).

Renforcement des capacités médicales et technologiques

Les engagements des États membres comprennent aussi des efforts pour renforcer les capacités médicales et technologiques dans le maintien de la paix des Nations Unies, qui étaient les thèmes transversaux de la réunion ministérielle. Les États membres ont également affirmé leur engagement à renforcer le rôle des femmes dans le maintien de la paix et à améliorer l'empreinte environnementale de l'ONU.

À cette fin, 18 États membres se sont engagés à soutenir le renforcement des capacités médicales de l'ONU, tandis que 23 ont cité leurs efforts en cours pour augmenter le nombre de femmes Casques bleues. Sept États membres se sont spécifiquement engagés à réduire l'empreinte environnementale de leurs déploiements dans les opérations de paix.

La République de Corée a annoncé l'Initiative de Séoul sur le renforcement des capacités technologiques et médicales dans les opérations de maintien de la paix pour aider ces opérations à devenir plus agiles, axées sur les données et fondées sur la technologie, et à renforcer les capacités médicales face aux menaces de plus en plus complexes dans des environnements opérationnels à haut risque.

Une délégation de haut niveau des Nations Unies, comprenant le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, le Secrétaire général adjoint à l'appui opérationnel, Atul Khare, et la Secrétaire générale adjointe à la stratégie de gestion, aux politiques et au respect, Catherine Pollard, a représenté les Nations Unies et présidé les sessions.

« Grâce à un partenariat solide et à une action collective, le maintien de la paix des Nations Unies reste l'un des outils les plus efficaces pour répondre aux défis actuels en matière de paix et de sécurité. Le ferme soutien politique et les engagements que nous avons reçus des États membres contribueront à améliorer l'exécution du mandat et le soutien à nos Casques bleus », a déclaré M. Lacroix.

Atul Khare a rappelé pour sa part que « les partenariats sont l'épine dorsale du maintien de la paix des Nations Unies ». Il s’est dit déterminé à travailler avec toutes les parties prenantes « pour approfondir et renforcer nos partenariats de soutien stratégique et opérationnel pour le maintien de la paix ».

Catherine Pollard s’est félicitée de son côté des engagements renouvelés des États membres « en vue d'améliorer la performance de nos missions et en particulier de prévenir les comportements répréhensibles dans les opérations de maintien de la paix, d'appliquer nos normes de conduite et d'aider les victimes, notamment en partageant les bonnes pratiques et en garantissant la reddition des comptes ».