Gaza : deux mois après le cessez-le-feu, l’ONU évalue le coût de la reconstruction en centaine de millions de dollars

« Au-delà de la tragédie humaine tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens, et les dommages physiques de 11 jours de combats, l'impact économique de l'escalade en mai a encore aggravé la crise humanitaire existante et gravement affaibli l'économie de Gaza », a déclaré devant le Conseil de sécurité, Lynn Hastings, la Coordinatrice spéciale adjointe de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient.

Le 6 juillet, l'ONU, la Banque mondiale et l'Union européenne UE) ont publié une Évaluation rapide des dommages et des besoins (RDNA). Selon cette évaluation, les dommages à Gaza sont estimés entre 290 et 380 millions de dollars, tandis que les pertes économiques pourraient atteindre près de 200 millions de dollars. Le secteur social a été le plus durement touché, affaiblissant considérablement le filet de sécurité des plus vulnérables. « Les besoins de relèvement et de reconstruction immédiats et à court terme sont estimés entre 345 et 485 millions de dollars », a dit Mme Hastings.

Le même jour, une réunion technique du Comité de liaison ad hoc s'est tenue pour aligner les efforts des donateurs pour aider à faire face à la fois aux conséquences de l'escalade du mois de mai et à l'importante crise budgétaire à laquelle l'Autorité palestinienne est confrontée.

« Les efforts internationaux – coordonnés par les Nations Unies – pour mettre en œuvre la réponse humanitaire et stabiliser la situation sur le terrain à Gaza sont en bonne voie », a dit Mme Hasting qui occupe également les fonctions de coordinatrice humanitaire pour la région. Jusqu'à présent, quelque 45 millions de dollars sur les 95 millions demandés ont été levés suite à l'appel d’urgence publié par l'ONU en mai.

Accès humanitaire sans entrave à Gaza

Dans ce contexte, les Nations Unies estiment que des « étapes supplémentaires » sont nécessaires. « Il est essentiel qu'Israël mette en œuvre des mesures supplémentaires pour permettre l'entrée sans entrave de toute l'aide humanitaire, y compris du matériel pour mettre en œuvre le plan de réponse humanitaire 2021 et l'appel d’urgence », a dit la Coordinatrice spéciale adjointe.

Au-delà des besoins humanitaires immédiats, sans entrée régulière et prévisible de marchandises à Gaza, la capacité de l'ONU et de ses partenaires à effectuer des interventions critiques est menacée, tout comme la fourniture de services de base, les moyens de subsistance des populations et l'économie de Gaza au sens large. Dans ce contexte, le mécanisme trilatéral de reconstruction de Gaza - avec le gouvernement d'Israël, l'Autorité palestinienne et les Nations Unies - reste le mieux placé pour permettre l'entrée et la livraison responsable d'un large éventail d'importations essentielles en provenance d'Israël.

« En outre, pour toute stabilité durable, les mouvements et l'accès à Gaza et à l'extérieur doivent être améliorés », a souligné Mme Hastings. « Compte tenu de ses préoccupations légitimes en matière de sécurité, Israël devrait assouplir les restrictions sur la circulation des biens et des personnes à destination et en provenance de Gaza. (…) Le Hamas et d'autres groupes armés doivent arrêter le tir d'engins incendiaires, de roquettes et de mortiers et mettre fin à l’augmentation (en nombre) de militants », a-t-elle ajouté.

Avec le soutien supplémentaire des donateurs, l’ONU estime que son aide humanitaire en espèces ainsi que d'autres programmes existants pourraient être rapidement étendus pour atteindre des dizaines ou des centaines de milliers de Palestiniens à Gaza.

Cisjordanie: « Les arrestations arbitraires et à motivation politique doivent cesser »

« Alors que des interventions humanitaires urgentes peuvent apporter une aide cruciale à court terme, tout avenir durable à Gaza nécessite des solutions politiques. Je réitère à nouveau la nécessité du retour d'un gouvernement palestinien légitime dans la bande », a dit la Coordinatrice spéciale adjointe.

Après la mort du militant politique palestinien Nizar Banat le 24 juin, les manifestations de Palestiniens qui ont suivi en Cisjordanie occupée ont été violemment réprimées par les forces de sécurité palestiniennes.

Mme Hastings a appelé l'Autorité palestinienne à veiller à ce que la mort de Nizar Banat et toutes les allégations de recours à une force disproportionnée contre des manifestants par les forces de sécurité palestiniennes fassent l'objet d'une enquête approfondie, transparente et indépendante et que les responsables soient tenus de rendre des comptes. « Le peuple palestinien doit pouvoir exercer ses droits à la liberté d'expression, d'opinion et de réunion pacifique. Les arrestations arbitraires et à motivation politique doivent cesser ».