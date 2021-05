L’ONU appelle à la solidarité avec le continent africain pour assurer sa croissance et sa transformation

« Avec la propagation de la haine et de l'intolérance dans le monde, nous devons non seulement défendre la diversité, mais y investir », a souligné le chef de l’ONU dans un discours.

« Pour faire face aux défis complexes d’aujourd’hui, nous devons trouver de meilleurs moyens de remédier aux maux du passé qui ont engendré la méfiance et la division. L'accent mis sur la culture, le patrimoine et les valeurs partagées peut aider à construire l'unité et un objectif commun », a-t-il ajouté. « Celles-ci sont plus que jamais nécessaires alors que le continent s'emploie à surmonter la perturbation de la pandémie de Covid-19 et à poursuivre un développement pacifique et durable ».

Selon le Secrétaire général, le monde doit évoluer vers une croissance économique durable qui protège l'environnement, promeut les droits de l'homme et renforce le contrat social.

« Et nous avons besoin d'un sens plus fort de la solidarité et de la coopération multilatérale pour atteindre les objectifs de développement durable et ne laisser personne de côté. Pour que cela soit possible, nous devons également exprimer une solidarité très claire avec le continent africain en ce moment dramatique où nous sommes toujours sous le terrible impact de la pandémie de Covid-19 », a-t-il ajouté.

António Guterres a rappelé qu’il était « totalement inacceptable que l'Afrique accuse un retard dramatique en matière de vaccination en raison du manque de vaccins disponibles sur le continent africain ».

Il a également jugé « absolument essentiel que les pays africains reçoivent le soutien financier dont ils ont actuellement besoin pour protéger leurs citoyens et pouvoir relancer leurs économies ».

Changer d’état d’esprit

La Conseillère spéciale des Nations Unies pour l'Afrique, Cristina Duarte, a de son côté appelé à saisir les opportunités offertes par la crise déclenchée par la pandémie de Covid-19 « pour changer notre état d’esprit et aborder le développement de l’Afrique avec une vision prospective ».

Selon elle, c’est à la fois « une nécessité du développement mondial et une obligation morale de faire en sorte que l'Afrique puisse utiliser toutes ses capacités et ressources pour garantir une reprise durable, authentique et inclusive ».

« Une reprise qui profite aux plus vulnérables et contribue à inverser la tendance à la hausse des niveaux de pauvreté afin que la promesse de ne laisser personne de côté puisse être réellement réalisée et tenue », a-t-elle ajouté. « Mais aussi une reprise qui ouvre la voie à l'Afrique pour qu'elle joue le rôle qui lui revient sur la scène mondiale avec un nouveau concept de partenariat motivé par la notion selon laquelle le développement durable nécessite, comme condition préalable, un financement durable ».

Selon Mme Duarte, cette nouvelle approche est nécessaire, car l'Afrique continue d'être touchée par les divisions mondiales. « Le déploiement des vaccins anti-Covid-19 n'est qu'un nouvel exemple, qui suit la fracture numérique, la fracture énergétique », a-t-elle dit.

Elle a estimé qu’il fallait saisir l’occasion « de mettre fin à un cercle vicieux en favorisant des transitions profondes qui, fondées sur l’esprit de solidarité mondiale, permettent une transformation dans tous les domaines du développement ». Prenant pour exemple la pénurie de vaccins, elle a appelé à développer la capacité de l’Afrique à produire des vaccins grâce à la mise en œuvre du Plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l’Afrique avec l’appui des partenaires du continent.