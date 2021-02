La justice sociale s'applique aussi à l'économie numérique, rappelle l'ONU

L'économie numérique est en train de transformer le monde du travail. Au cours de la dernière décennie, l'expansion de la connectivité à haut-débit, de l'informatique en nuage et des données a entraîné la prolifération des plateformes numériques, qui ont pénétré plusieurs secteurs de l'économie et des sociétés.

Depuis le début de l'année 2020, les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont conduit à la mise en place de dispositifs de travail à distance et ont permis la poursuite de nombreuses activités commerciales, renforçant encore la croissance et l'impact de l'économie numérique. La crise a également mis à nu et exacerbé la fracture numérique croissante au sein des pays développés et en développement, notamment en ce qui concerne la disponibilité, le caractère abordable et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'accès à l'internet, ce qui a creusé les inégalités existantes.

Si les plates-formes numériques offrent aux travailleurs des possibilités de générer des revenus et des avantages liés à des modalités de travail flexibles, notamment pour les femmes, les personnes handicapées, les jeunes et les travailleurs migrants, elles présentent également certains défis. Pour les travailleurs, ceux-ci concernent la régularité du travail et des revenus, leur droit à des conditions de travail équitables, à la protection sociale et à un niveau de vie adéquat, l'utilisation des compétences et le droit de former des syndicats ou d'y adhérer. Les pratiques de surveillance algorithmique, qui s'ajoutent dans certains cas à la surveillance du lieu de travail, sont également une préoccupation croissante.

Coordonner la réglementation du travail sur les plateformes numériques

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 exposent les risques et les inégalités des travailleurs engagés dans des plates-formes de travail géolocalisées. Pour les entreprises traditionnelles, les défis comprennent la concurrence déloyale des plateformes, dont certaines ne sont pas soumises à la fiscalité conventionnelle et à d'autres obligations en raison de leur nature nouvelle, notamment en ce qui concerne leur main-d'œuvre. Un autre défi pour les entreprises traditionnelles est le montant du financement nécessaire pour s'adapter continuellement aux transformations numériques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, et la disponibilité insuffisante d'une infrastructure numérique fiable dans les pays du Sud.

Les réponses réglementaires de nombreux pays ont commencé à aborder certaines des questions liées aux conditions de travail sur les plateformes de travail numériques. Toutefois, un dialogue et une coordination politiques au niveau international sont nécessaires, car ces plateformes de travail opèrent dans de multiples juridictions. La promotion d'un dialogue et d'une coordination politiques multipartites aux niveaux national, régional et international est également essentielle pour garantir la sécurité réglementaire et l'applicabilité des normes de travail universelles, étant donné la diversité des réponses des pays et des entreprises de plateformes.

Cette année, la commémoration de la Journée mondiale de la justice sociale soutient les efforts de la communauté internationale dans la recherche de solutions pour atteindre le développement durable, l'éradication de la pauvreté, la promotion du plein emploi et du travail décent, la protection sociale universelle, l'égalité des sexes et l'accès au bien-être social et à la justice pour tous. Elle vise donc à encourager le dialogue avec les États membres, les institutions des Nations unies concernées et d'autres parties prenantes sur les actions nécessaires pour surmonter la fracture numérique, offrir des possibilités de travail décent et protéger le travail et les droits de l'homme à l'ère moderne des technologies numériques.

Qu’est-ce que la justice sociale ?

La justice sociale est fondée sur l’égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des emplois. C’est aussi une question de droits, de dignité et de liberté d’expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que d’autonomie économique, sociale et politique.