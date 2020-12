A Berlin, Guterres salue l'engagement résolu de l'Allemagne en faveur du multilatéralisme

Pour son premier déplacement officiel depuis février dernier, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est rendu à Berlin à l’invitation de Wolfgang Schäuble, le Président du Bundestag où il s’exprimera vendredi. Dans la capitale allemande, le Secrétaire général rencontrera également la Chancelière Angela Merkel et le Président de la république, Frank-Walter Steinmeier.

« Je suis très reconnaissant envers l'engagement résolu de l'Allemagne en faveur du multilatéralisme et sa politique étrangère fondée sur des principes », a déclaré M. Guterres lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas.

« A travers le large spectre de notre travail, des droits de l'homme à la paix et à la sécurité, en passant par les défis du développement et de l'aide humanitaire, l'Allemagne a été en première ligne sur tous les plans d’activité aux Nations Unies », a précisé le Secrétaire général.

Un engagement diplomatique multilatéral qui « a été démontré une fois de plus, à travers le rôle que l'Allemagne a joué au Conseil de sécurité au cours des deux dernières années », a-t-il dit, alors que Berlin s’apprête à quitter l’organe de l’ONU chargé des questions de paix et de sécurité à la fin de l’année.

M. Guterres a salué le dévouement et l’engagement personnel du chef de la diplomatie allemande tout au long de la participation de Berlin au Conseil de sécurité. « (M. Maas) a en effet présidé des réunions du Conseil sur des questions aussi importantes que les pandémies et la sécurité, la violence sexuelle dans les conflits, le climat et la sécurité, le droit international humanitaire et la non-prolifération », a-t-il rappelé.

A Berlin, le chef de l’ONU s’est également félicité du « soutien crucial » de l'Allemagne aux activités de consolidation de la paix dans différentes régions du monde, et notamment de son rôle au sein de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies.

M.M. Guterres et Maas coprésideront prochainement en Allemagne une conférence de reconstitution du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix dont bénéficient au moins 40 pays sur tous les continents. Pour la période quinquennale 2020-2025, le Fonds vise un financement à hauteur d’1,5 milliard de dollars.

Engagement de l’Allemagne en Afrique

Le Secrétaire général a remercié le gouvernement allemand pour son généreux appui aux activités humanitaires et de développement de l’ONU, notamment en Afrique, et plus particulièrement en Libye, au Sahel, au Soudan, en Éthiopie.

Berlin avait accueilli en janvier dernier une conférence sur la Libye pour mobiliser tous les efforts pour aider à forger une feuille de route pour l’avenir du pays.

Au Sahel, l'Allemagne apporte un « engagement continu » en faveur du développement et de la stabilité de la région, y compris à l'égard de la Coalition pour le Sahel, de sa participation à la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) et à la Mission de formation de l'Union européenne.

Le gouvernement allemand a également été mobilisé au sein du Conseil de sécurité sur la question du Soudan et sur l’Ethiopie.

« Nous partageons pleinement l'importance d'une Éthiopie pacifique, facilitant un avenir prospère pour son peuple et pour la stabilité et le développement de la région de la Corne de l'Afrique », a dit M. Guterres. « Mais je souligne à nouveau l'importance d'un accès sans entrave à l'aide humanitaire ainsi que la reprise rapide de l'Etat de droit, des droits de l'homme et d'un environnement sûr dans lequel non seulement les droits de l'homme sont respectés, mais dans lequel la réconciliation devient possible et les services publics sont fournis », a-t-il précisé après l’opération militaire lancée par le gouvernement éthiopien dans la région du Tigré.

Au-delà de la protection immédiate des civils, l'ONU, avec ses partenaires, est prête à soutenir les initiatives menées par l'Éthiopie pour encourager un dialogue inclusif, la réconciliation et la reconstruction post-conflit, a assuré le Secrétaire général.