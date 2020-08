Explosions de Beyrouth : voici comment vous pouvez aider l'ONU à aider le Liban à se relever

Le vaste réseau d'agences spécialisées des Nations Unies travaille ensemble pour aider les habitants de la capitale libanaise à se remettre sur pied, mais si vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour les aider, nous avons dressé cette liste de ce qu'ils font et des endroits où vous pouvez faire des dons, afin de garantir que toute l'aide que vous pouvez apporter, atteigne les personnes les plus nécessiteuses.

Ce week-end, les Nations Unies continuent de mobiliser l'aide d'urgence, notamment des articles de secours tels que des abris temporaires pour environ 300 000 personnes déplacées.

L'horrible explosion a mis en évidence la nécessité pour la communauté internationale d'intervenir et d'aider le Liban et son peuple en cette période de crise majeure, souffrant des conséquences de l'effondrement économique, des troubles et incertitudes politiques, de l'augmentation des taux d'infection par la Covid-19 et des terribles destructions causées par l'explosion de mardi.

Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA

L'explosion a déchiré « un pays déjà confronté à des troubles civils, des difficultés économiques, l'épidémie de coronavirus, et un lourd fardeau de la crise des réfugiés syriens », a souligné vendredi le coordinateur humanitaire des Nations Unies, Mark Lowcock.

Alors que de plus en plus de fournitures arrivent chaque jour pour soutenir les opérations, l'OCHA a débloqué 6 millions de dollars du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) pour financer les soins aux traumatismes, le soutien aux hôpitaux, la réparation des maisons endommagées et le soutien logistique.

Photo : OCHA Des hommes conduisent une voiture sans pare-brise après qu'une explosion à Beyrouth ait endommagé le véhicule mardi.

Pendant ce temps, dans les 36 heures qui ont suivi l'explosion, le coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies pour le Liban, Najat Rochdi, avait débloqué 9 millions de dollars du Fonds humanitaire pour le Liban afin de répondre aux besoins de santé primaire et de fournir une aide alimentaire aux plus vulnérables.

Les fonds versés aux Nations Unies et à leurs partenaires « iront directement à la population ».

Dans un message audio spécialement enregistré pour Onu Info, Mme Rochdi a donné l'assurance que tous les fonds que le public du monde entier se sent poussé à donner à l'ONU et à ses ONG partenaires « iront directement aux personnes qui ont souffert de cette terrible explosion ».

Tout don qui peut être fait « contribuera à soulager les souffrances immédiates et à soutenir le peuple libanais alors qu'il entame le processus de reconstruction », a déclaré M. Lowcock.

PAM : Nourrir les gens

Craignant que l'explosion n'aggrave une situation de sécurité alimentaire déjà sombre qui a coïncidé avec une crise financière profonde et la pandémie de Covid-19, le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré qu'il était en « étroite » discussion avec les autorités libanaises pour coordonner sa réponse alimentaire d'urgence.

Alors que le pays s'efforce de reconstruire le port de Beyrouth, le PAM a annoncé vendredi qu'il contribuerait à renforcer la sécurité alimentaire dans tout le pays en important du blé, de la farine et des céréales, d'énormes silos à céréales ayant été détruits à l'épicentre de l'explosion.

Le PAM, qui fournit déjà des programmes d'aide alimentaire et en espèces au Liban, apportera également son expertise en matière de logistique et de chaîne d'approvisionnement, et tout don de votre part sera très apprécié.

OMS : Travailler avec les partenaires de la santé

Le lendemain de l'explosion massive, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a envoyé 20 tonnes de fournitures médicales pour couvrir 1 000 traumatismes et 1 000 interventions chirurgicales pour les personnes blessées dans l'explosion.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales, les partenaires de la santé et les hôpitaux qui soignent les blessés, afin de recenser les besoins supplémentaires et d'assurer un soutien immédiat », a déclaré le Dr Iman Shankiti, Représentant de l'OMS au Liban.

Et vendredi après-midi, le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a débloqué 2,2 millions de dollars du Fonds d'urgence pour les urgences (FU) afin de soutenir la réponse immédiate tout en assurant la continuité de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cliquez ici pour soutenir le travail de l'agence des Nations Unies dans la lutte contre les épidémies en cours dans les pays confrontés à de multiples catastrophes comme le Liban.

HCR : Besoin d'un abri

Alors qu'ils se précipitent pour soutenir la réponse du gouvernement, « l'abri, la santé et la protection » sont les principales priorités du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a déclaré le porte-parole Charlie Yaxley aux journalistes vendredi.

« Le besoin d'abris est énorme », a-t-il déclaré, ajoutant que l'explosion pourrait également avoir eu des répercussions sur les réfugiés vivant à Beyrouth.

Alors que le HCR continue de répondre à la crise de la Covid-19, il s'efforce également de réduire la pression sur les hôpitaux débordés et de permettre à davantage de patients d'être traités rapidement. Toute contribution que vous pouvez apporter sera utilisée pour aider à atteindre cet objectif.

Photo : OCHA Une femme à Beyrouth fouille les décombres de son ancienne maison après qu'une explosion, le 4 août, ait détruit sa maison.

OIM : Réfugiés disparus

Si les conséquences de l'explosion sur les quelque 400 000 travailleurs migrants et environ 1,5 million de réfugiés au Liban ne sont pas encore visibles, ceux qui vivent déjà dans des situations précaires seront certainement plus exposés, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'agence des Nations Unies pour les migrations travaille aux côtés de ses partenaires pour mener une évaluation rapide afin de mieux comprendre l'ampleur des dégâts et les besoins spécifiques des personnes les plus vulnérables, notamment les citoyens libanais, les migrants et les réfugiés.

« Maintenant plus que jamais, nous devons garantir la santé, la sûreté et la sécurité des personnes les plus vulnérables du Liban », a déclaré le Directeur général de l'OIM, António Vitorino, en soulignant la nécessité d'intégrer les besoins des migrants et des réfugiés dans des plans d'intervention d'urgence plus larges. Cliquez ici pour faire un don aux efforts de secours généraux de l'OIM.

UNICEF : Pas d'eau, la Covid-19 explose

Sur fond de dégâts massifs aux habitations et de cas de Covid-19 atteignant le chiffre record de 255 infections enregistrées jeudi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a cité vendredi les derniers chiffres disponibles estimant que jusqu'à 100 000 enfants pourraient être sans abri ou vivre sans eau ni électricité.

« Les besoins sont immédiats, et ils sont énormes », a déclaré Marixie Mercado, porte-parole de l'UNICEF, à un journaliste à Genève vendredi, appelant à un premier financement de 8,25 millions de dollars pour la réponse d'urgence.

Entre autres choses, l'UNICEF s'efforce de remplacer les EPI et autres produits médicaux perdus dans l'explosion tout en se procurant des fournitures médicales essentielles ; de distribuer de l'eau ; de réunir les enfants séparés de leur famille et de leur apporter un soutien psychosocial.

Le bureau des droits de l'homme des Nations unies souligne les « appels à la responsabilité ».

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) a qualifié la situation de "désastreuse", alors que de larges pans de la ville sont inaptes à vivre, que le principal port du pays est pratiquement détruit et que le système de santé est à genoux.

« Les appels des victimes à la responsabilité doivent être entendus, notamment en menant une enquête impartiale, indépendante, approfondie et transparente sur l'explosion », a déclaré le porte-parole du HCDH, Rupert Colville, en appelant à « une réponse internationale rapide et un engagement soutenu », afin d'éviter que de nombreuses autres vies ne soient perdues.

Personnel de l'ONU : Une affaire de famille

Le personnel des Nations Unies dans le monde entier a également été solidaire de ses collègues libanais.

Les syndicats du personnel des Nations Unies à New York, Nairobi et Vienne, ainsi que les associations du personnel de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) et de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) ont recueilli jusqu'à présent 32 000 dollars de fonds auprès des travailleurs, pour soutenir la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) et la FINUL (Force intérimaire des Nations Unies au Liban), toutes deux basées à Beyrouth.