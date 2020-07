L'ONU encourage les pays du Sahel à trouver des solutions à la crise sécuritaire et humanitaire

Le G5 Sahel réunit cinq pays de la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

La déclaration a été signée par les Directeurs régionaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Programme alimentaire mondial (PAM), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaire (OCHA), d’Action contre la Faim (ACF), d’Oxfam, de Save the Children, du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et du Conseil danois pour les réfugiés (DRC).

Cette déclaration revient sur l’environnement sécuritaire dans les pays du Sahel qui s’est considérablement dégradé ces derniers mois. Les situations de conflit qui prévalent dans la région entraînent des conséquences humanitaires sans précédent pour les populations civiles confrontées à l’insécurité et au déplacement.

En outre, les organisations humanitaires s’inquiètent de rapports faisant état d’exécutions extrajudiciaires présumées, du recrutement forcé, notamment d’enfants, d’enlèvements et prises d’otage, de viols ainsi que de la stigmatisation grandissante et la discrimination à l’encontre de certains groupes soupçonnés d’être de connivence avec des groupes armés. Ces nombreux rapports décrivent la recrudescence de violations graves des droits de l’homme commises par les différents belligérants.

Les signataires de la déclaration s’inquiètent aussi de l’accès limité aux services sociaux de base, de l’absence de perspectives socio-économiques pour la grande majorité de la population, y compris les jeunes, et des vulnérabilités chroniques qui sont des facteurs qui aggravent la situation dans la région.

Les enfants touchés par la violence au Sahel central ont un besoin urgent de protection et de soutien. La crise humanitaire que traverse la région, alliée aux problèmes de développement qu’elle connait risquent d’anéantir les progrès réalisés ces dernières années.

L'ONU et les ONG partenaires réaffirment que dans ce contexte rendu encore plus difficile par l’impact direct et indirect de la pandémie de COVID-19 dans la région, le sommet du G5 Sahel représente une opportunité pour poursuivre le dialogue constructif engagé entre les décideurs politiques, les responsables militaires et les acteurs humanitaires de la région autour des questions liées aux principes humanitaires et à la protection.

La communauté humanitaire régionale se dit ouverte à un dialogue avec le G5 Sahel pour faire progresser l’agenda du droit international humanitaire et garantir aux populations affectées par la crise humanitaire, y compris les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, une assistance pour l’accès aux services sociaux de base et vitaux. Il est impérieux de réfléchir collectivement à des solutions innovantes pour répondre aux besoins humanitaires tout en réduisant les vulnérabilités chroniques et pour endiguer la propagation de la crise.

PAM/Giulio d'Adamo Au Tchad, les programmes d’aide alimentaire favorisent une agriculture durable et renforcent les revenus et les moyens de subsistance des populations de ce pays d'Afrique centrale.

Renforcer la protection des civils et améliorer la réponse humanitaire

Afin de renforcer la protection des civils et améliorer la réponse humanitaire à toutes les populations vulnérables affectées par les conflits et la pandémie de COVID-19, les agences humanitaires des Nations Unies et les ONG demandent à ce que les Etats membres du G5 Sahel et leurs forces armées s’engagent à :

1. Réaffirmer leurs engagements internationaux en matière de droits humains, de droit d’asile et de droit international humanitaire, et à garantir la protection des civils, notamment des personnes déplacées et des réfugiés, des femmes, filles, personnes âgées ou personnes ayant des besoins spécifiques, tout en renforçant les actions de prévention des violences basées sur le genre.

2. Inscrire la protection des civils au cœur des opérations militaires dans l’espace du G5 Sahel.

3. Condamner les violations de droits humains et adopter des mesures permanentes d’investigation des infractions commises par les forces de défense et de sécurité, les groupes d’auto-défense, et des éléments des groupes armés, pour renforcer le système judiciaire afin d’assurer l’accès à la justice pour les civils.

4. Garantir dans la mise en œuvre du Cadre de conformité, l’application de la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme et créer les conditions pour que les membres civils et militaires du G5 Sahel respectent et promeuvent les normes les plus élevées d’une conduite éthique et professionnelle, dénoncent les manquements et coopèrent dans les enquêtes, demandes d’information, évaluations et examens dûment autorisés en vue de prévenir et combattre les abus et exploitations sexuels.

5. Garantir un accès humanitaire sans entrave aux populations déplacées de force, à leurs communautés hôtes et aux populations civiles dans leur ensemble. Plus spécifiquement, cesser les attaques contre les enfants et assurer un accès sûr à tous les enfants touchés, conformément aux principes humanitaires.

6. Développer avec les humanitaires des lignes de conduites entre civils et militaires alignées avec les orientations internationales pour assurer une distinction claire des mandats et des rôles entre les forces de défenses et de sécurité et les acteurs humanitaires.

7. Investir dans les services sociaux de base tels que la santé l’eau et assainissement, et l’éducation.

8. Garantir le rétablissement de la présence des autorités étatiques, des services sociaux de base et de l’Etat de droit permettant ainsi de prévenir et lutter contre les violations et atteintes répétées à la sécurité, à la dignité et aux droits des personnes civiles.

9. Promouvoir la démobilisation et la réinsertion des personnes associées aux groupes armés, incluant une approche spécifique pour la démobilisation des enfants.

10. Encourager une solution politique basée sur la cohésion sociale, la réconciliation et la gouvernance locale et responsable.