Le HCR achemine par avion-cargo de l'aide d'urgence pour les réfugiés soudanais au Tchad

« Le pont aérien d’hier a permis d’acheminer une cargaison de 10.000 couvertures, 12.000 jerrycans, 12.000 moustiquaires, 10.640 seaux en plastique, 6.000 kits d’ustensiles de cuisine, 4.000 nattes de couchage, 2.000 lampes à énergie solaire et 2.000 bâches en plastique, ainsi qu’une ambulance », a déclaré, un porte-parole du HCR Andrej Mahecic, lors d’une point de presse à Genève.

« Ces articles de secours devraient permettre de répondre aux besoins humanitaires de quelque 10.000 réfugiés », a-t-il ajouté.

Depuis décembre 2019, des affrontements à El Geneina, dans l'Etat soudanais de l’Ouest-Darfour, ont forcé plus de 16.000 personnes, principalement des femmes et des enfants, à fuir les violences et à traverser la frontière vers le Tchad voisin.

Les réfugiés sont arrivés épuisés, traumatisés et souvent avec des signes de malnutrition. La plupart dorment en plein air ou dans des abris de fortune, avec peu de protection contre les éléments.

Des abris, de la nourriture, de l'eau et des soins de santé primaire sont nécessaires de toute urgence, alors que les réfugiés sont relocalisés dans des endroits plus éloignés de la frontière, pour des raisons de sécurité et de protection.

360.000 réfugiés soudanais au Tchad

Ce tout dernier afflux porte à 360.000 le nombre total de réfugiés soudanais au Tchad.

Cette opération aérienne d’un avion-cargo transportant du matériel d’aide humanitaire, d'une valeur de 308.000 dollars, a été organisée par UPS via son équipe à Dubaï et les frais de transport ont été entièrement pris en charge par UPS.

Le HCR travaille 24 heures sur 24 pour aider les personnes contraintes de fuir leur foyer en raison des violences et de la persécution. Cette livraison de matériel humanitaire permettra à des milliers de familles soudanaises vulnérables de recevoir l'aide dont elles ont grandement besoin.

«Nous sommes reconnaissants envers UPS pour sa réponse rapide et cette contribution couvrant les frais de transport, ainsi qu’envers la Cité humanitaire à Dubaï, une plateforme mondiale de préparation et de réponse aux situations d’urgence humanitaires, pour son soutien continu », a fait valoir Andrej Mahecic.

« L’entrepôt de stockage mondial du HCR à Dubaï a été établi en 2006 et constitue notre plus important stock au monde. Ce centre dispose de stocks de tentes familiales et d'autres matériaux pour les abris ainsi que de couvertures, de kits d'ustensiles de cuisine et d'autres articles de secours pour plus de 250.000 bénéficiaires », a-t-il conclu.