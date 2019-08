Les pays africains pourraient bénéficier des régimes alimentaires japonais (FAO)

« Dans le cadre de leur lutte visant à éradiquer la faim et à améliorer la nutrition, les pays africains peuvent également exploiter les connaissances japonaises en matière de technologie, de machines agricoles et de commercialisation et s'inspirer des normes relatives à la nutrition et à la sécurité alimentaire et des régimes alimentaires particulièrement sains de ce pays d'Asie du Sud-Est », a indiqué Qu Dongyu intervenant à l'occasion d'un évènement du NEPAD et du JICA portant sur l'amélioration de la nutrition en Afrique à travers l'Initiative pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique (IFNA).

Selon les dernières informations, les souffrances liées à la faim sont en hausse dans presque toutes les sous-régions africaines, faisant de l'Afrique le continent avec la prévalence la plus élevée de sous-alimentation.



©FAO/Life14 Le Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, participe à la réunion sur l'amélioration de la nutrition dans toute l'Afrique par le biais de l'IFNA.

Le Directeur général a salué la « longue et fructueuse collaboration » qui existe déjà entre le Japon, la FAO et l'Afrique, qui a conduit au développement efficace et inclusif des chaînes de valeur du riz, a permis de mieux évaluer les pertes et le gaspillage alimentaires dans l'industrie alimentaire et de renforcer les petites et moyennes entreprises.

« Nous comptons toujours sur la générosité japonaise afin d'intensifier les actions visant à améliorer la nutrition en Afrique », a déclaré le chef de la FAO lors de l'évènement qui avait lieu à Yokohama, au Japon, à la veille de la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD).



PAM / Griff Tapper La FAO et le PAM apportent leur assistance à l'agriculture dans la région du Kasaï pour les rapatriés et les personnes déplacées.

Lutter contre la faim et toutes les formes de malnutrition est la principale priorité de la FAO en Afrique

« Lutter contre la faim et contre toutes les formes de malnutrition est, et continuera d'être, la principale priorité de la FAO en Afrique », a affirmé M. Qu.

Il a souligné le besoin de s'attaquer à plusieurs aspects de la nutrition - une stratégie qui peut entraîner des améliorations sociales et économiques non-négligeables - et d'adopter des approches innovantes favorables aux populations pauvres capables d'avoir un impact important.

Selon lui, la FAO détient un rôle unique en vue de renforcer les capacités des pays à évaluer et à surveiller leur situation nutritionnelle, d'aider à l'élaboration de normes et de faciliter le transfert de connaissances.

La FAO et ses partenaires travaillent à améliorer la productivité des agriculteurs africains et leur accès à des aliments nutritifs. Il est également question d'améliorer la disponibilité de ces aliments grâce à davantage d'investissements dans l'agriculture, en mettant en place des cadres réglementaires, des partenariats entre le secteur public et privé et en ayant recours à la technologie et à l'innovation.

M. Qu a souligné le fait que l'initiative IFNA est un mécanisme important afin d'atteindre ces objectifs et que la FAO continuera à le soutenir.

La participation du Directeur général à l'évènement intervient dans le cadre d'une visite d'une semaine au Japon - son premier voyage à l'étranger depuis son arrivée à la tête de l'agence onusienne le 1er août 2019.