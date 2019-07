La Suisse reste le pays le plus innovant au monde pour la neuvième année consécutive (OMPI)

« L’Indice mondial de l’innovation nous montre que les pays qui donnent la priorité à l’innovation dans leurs politiques ont enregistré une progression importante dans leur classement », a indiqué Francis Gurry, le Directeur général de l’OMPI.

Globalement, la plupart des pôles scientifiques et technologiques se trouvent aux États-Unis, en Chine et en Allemagne. Mais le Brésil, l’Inde, l’Iran, la Russie et la Turquie figurent également sur la liste des 100 premiers pays du classement dans ce domaine. Les cinq premiers pôles sont les suivants scientifiques et technologiques sont ceux de Tokyo-Yokohama (Japon), Shenzhen-Hong Kong (Chine), Séoul (Corée du Sud), Beijing (Chine) et San José-San Francisco (États-Unis).

Sur le plan régional, l’Europe, qui a quatre pays (la Suisse, la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) dans le « Top 5 » (les Etats-Unis sont classés troisième). Douze des 20 économies placées en tête du classement de l’Indice mondial de l’innovation sont situées sur le continent européen.

Le Chili en tête du classement en Amérique latine et dans les Caraïbes

En Amérique du Nord, les États-Unis se placent parmi les trois premiers du classement de l’Indice grâce à de meilleurs résultats et une couverture des données améliorée. Les Américains gardent leur place de chef de file mondial s’agissant de la qualité des marchés du crédit et des placements.

Selon l’OMPI, les Etats-Unis disposent également d’entreprises mondiales très actives dans la recherche-développement, ainsi que des publications scientifiques et des universités de premier plan. Son voisin, le Canada, a atteint la dix-septième position, lui aussi grâce à son capital humain et de son système dans le domaine de la recherche.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, les trois économies en tête du classement dans cette région sont le Chili (51), suivi du Costa Rica (55) et du Mexique (56). Le Brésil, qui est la plus grande économie de la région, est en 66e place au classement mondial de cette année.

En Asie centrale et du Sud, l’Inde, arrivant au cinquante-deuxième rang cette année, conserve la première place dans la région de l’Asie centrale et du Sud. Classé au 81ème rang en 2015, New Delhi a gagné 29 places au classement mondial, effectuant ainsi la plus grande avancée réalisée par une grande économie. « L’axe prioritaire donné par l’Inde à l’utilisation de l’innovation pour stimuler le développement économique en fait le pays idéal pour le lancement de l’Indice mondial de l’innovation 2019 », a d’ailleurs indiqué M. Gurry.

En Afrique du Nord et en Asie occidentale, Israël (10), Chypre (28) et les Émirats arabes unis (36) sont les trois économies en tête du classement pour cette région. Non loin de là, en Asie du Sud-Est, Asie de l’Est et Océanie, Singapour (8), la Corée du Sud (11) et Hong Kong (Chine) (13) sont les trois économies en tête du classement pour la région.

Les conséquences du protectionnisme pour les innovations futures

La Chine est cette année place en quatorzième position après une progression rapide au classement de l’Indice au cours des dernières années. Selon l’OMPI, Beijing poursuit ainsi son ascension dans le classement pour se placer résolument parmi les chefs de file mondiaux de l’innovation. « La montée au classement de grandes puissances économiques comme la Chine et l’Inde, qui a transformé la géographie de l’innovation, résulte d’une action politique délibérée en faveur de l’innovation », a fait valoir M. Gurry.

S’agissant de l’Afrique subsaharienne, l’agence onusienne rappelle que depuis 2012, les économies ont été plus nombreuses à obtenir des résultats relativement bons en matière d’innovation, par rapport à leur niveau de développement économique, que dans toute autre région. On compte cette année parmi celles-ci le Kenya, l’Afrique du Sud, le Rwanda et le Mozambique. L’afrique du Sud (63) arrive en première place par rapport à toutes les économies de la région, suivie du Kenya (77) et de Maurice (82).

Par ailleurs, l’Indice examine aussi le contexte économique. Ainsi malgré des signes de ralentissement de la croissance économique, l’innovation continue de prospérer, en particulier en Asie. Toutefois, l’agence onusienne note que « des pressions » se font sentir en raison « de la perturbation des échanges commerciaux et du protectionnisme ».

L’Indice souligne que la montée du protectionnisme présente des risques. « Si rien n’est fait, elle entraînera un ralentissement de la croissance de la productivité et de la diffusion de l’innovation dans le monde », a mis en garde l’OMPI.