Des experts discutent de la santé des végétaux et de la sécurité du commerce des plantes (FAO)

Globalement, les pertes de récoltes annuelles dues aux parasites sont estimées entre 20 et 40% de la production. Les maladies végétales coûtent environ 200 milliards de dollars à l’économie mondiale chaque année, précise l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un communiqué de presse.

La CMP est l’organe directeur de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), seule organisation internationale à définir et à mettre en œuvre des normes phytosanitaires reconnues par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les gouvernements du monde entier. Ces normes visent à protéger les plantes contre les maladies et les parasites, et à garantir la sécurité du commerce des plantes.

Parmi les nouvelles mesures à adopter par la Commission au cours de cette 14ème session figurent une nouvelle norme qui permettra de fournir des conseils de méthode pour une pratique améliorée de la fumigation en vue de contrôler les organismes nuisibles réglementés. Cela répond aux préoccupations croissantes à l’encontre des gaz qui peuvent s’avérer nocifs pour la santé et l’environnement.

Une autre mesure qui devrait être adoptée concerne des protocoles de diagnostic qui décriront les procédures et les méthodes de diagnostic officiel de six parasites, dont le xylella fastidiosa et la mouche orientale. Le xylella fastidiosa est une bactérie qui se propage et s’attaque de plus en plus à des cultures économiquement vitales telles que les oliviers, les citronniers, les pruniers et la vigne. La mouche orientale (Bactrocera dorsalis) s’attaque aux fruits tels que l’avocat, la banane, la goyave et la mangue et s’est répandue dans au moins 65 pays d’Afrique subsaharienne et d’Océanie.

La Commission abordera les normes concernant les produits de base dans l’optique d’établir des règles de base afin que les pays entreprennent un commerce ayant pour objectif d’introduire de nouvelles opportunités pour les pays en développement.

La rencontre est également l’occasion de débattre des technologies de séquençage à haut débit (HTS) pour détecter les organismes nuisibles réglementés et d’émettre des recommandations pour les pays qui décideront d’adopter ces technologies HTS, actuellement à un stade de développement précoce.

La rencontre qui a lieu au siège de la FAO réunit les principaux acteurs des organismes de réglementation et de l’industrie des conteneurs maritimes afin de discuter des moyens à mettre en œuvre pour réduire les risques d’apparition de nuisibles lors de l’expédition des conteneurs maritimes.