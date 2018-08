Le retour des réfugiés burundais doit être durable et librement consenti (HCR)

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et ses partenaires exhortent la Tanzanie à assurer que les retours de réfugiés burundais soient librement consentis et se déroulent suite à un choix individuel – dans le respect de la longue tradition de générosité de ce pays envers les personnes fuyant la persécution, et conformément à ses obligations internationales.