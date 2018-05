RDC / Ebola : sur le terrain, le chef de l’OMS se félicite de la riposte en cours

"Je suis impressionné par le leadership fort que le gouvernement de la RD Congo a montré dans la réponse à cette épidémie dès le premier jour", a déclaré le chef de l’OMS, qui a effectué une visite dans les zones affectées dimanche pour évaluer la riposte à l’épidémie.

«À Bikoro, j'ai pu voir de mes propres yeux les efforts déployés par les autorités sanitaires nationales et tous nos partenaires pour établir rapidement les éléments clés du confinement du virus Ebola » a précisé le Dr.Tedros.

Au cours des cinq dernières semaines, 32 cas d’Ebola (deux cas confirmés, 18 probables et 12 suspects) ont été comptabilisé par l'OMS sur le territoire de Bikoro, dans la province de l’Equateur (au nord-est de Kinshasa). Parmi eux, 18 décès sont déjà survenus.

L'OMS déploie des experts et des partenaires de coordination, fournit des fournitures et du matériel pour fournir des soins vitaux et soutient la prévention et le contrôle des infections.

Aussi l’Organisation collabore avec le Ministère de la santé pour rassembler et tester des échantillons, effectuer des recherches de contacts et améliorer la collecte et la gestion des données. Ils effectuent l’analyse rétrospective de la chaîne de transmission pour mieux comprendre l'éclosion.

L’OMS s’inquiète de la proximité des cas aux centres urbains

La zone de santé de Bikoro se trouve à près de 150 km de Mbandaka, capitale de la province de l'Equateur, dans une zone du pays très difficile à atteindre.

L’OMS s’inquiète notamment de « la proximité des cas aux centres urbains ».

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a aidé l'OMS à mettre en place un pont aérien entre Kinshasa, Mbandaka et les zones touchées, avec des vols six jours par semaine pour livrer les fournitures et le personnel.

Le Dr Tedros a dirigé une délégation de l'OMS qui comprenait, entre autres, le Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, et le Dr Peter Salama, Directeur général adjoint de l'OMS pour la préparation et l'intervention en cas d'urgence.

Lors de sa visite dimanche, le Dr. Tedros a également rencontré le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et le Ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, pour examiner les mesures prises jusqu'à présent et convenir des démarches à suivre.

Assurer une réponse forte, globale et rapide

L'OMS collabore avec le gouvernement et des partenaires clés - dont MSF, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'UNICEF, l'OCHA, la MONUSCO, l'OIM, l'Africa CDC et US-CDC - pour renforcer la coordination de l'épidémie.

L'OMS appelle les partenaires de développement à assurer une réponse forte, globale et rapide pour aider le gouvernement de la RDC à prévenir et contrôler la propagation de la maladie.

L'OMS a débloqué 2,6 millions de dollars américains de son Fonds pour les situations d'urgence afin de lancer la riposte rapide. Selon l'évaluation actuelle, la réponse internationale exige un budget s’élevant à 18 millions de dollars pour une opération de trois mois.

Le Wellcome Trust et le Département britannique pour le développement international (DFID) ont annoncé un engagement pouvant aller jusqu'à 3 millions de livres sterling pour soutenir une réponse rapide à l'épidémie.