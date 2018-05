Rwanda : décès tragique d’un réfugié congolais après des affrontements dans le camp de Kiziba

Le porte-parole du HCR a déclaré, lors d’une conférence de presse ce vendredi au Palais des Nations à Genève, que « Les circonstances de l’incident ne sont toujours pas clairement établies mais, selon les premières informations, le décès d’un réfugié est la conséquence d’un affrontement mardi dernier entre la Police nationale rwandaise et un groupe de jeunes réfugiés », . Selon Andrej Mahecic, un homme a été blessé et il a été rapidement transporté à l’hôpital du district de Kibuyé. « Mais il a succombé à ses blessures au cours de la soirée », a-t-il précisé.

Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) qui a transmis ses condoléances à la famille du défunt, déplore « cet événement tragique. Le HCR appelle également la police et les réfugiés à éviter toute autre confrontation et à régler tous les problèmes de manière pacifique. Un précédent affrontement avait déjà fait 10 morts et de nombreux blessés le 22 février, notamment parmi les forces de l’ordre.

Face aux tensions notés ces dernières semaines, la Police nationale rwandaise avait récemment renforcé sa présence à Kiziba, en augmentant le nombre de ses agents le 20 avril. Les toutes dernières confrontations ont commencé lundi (29 avril), lorsque des policiers ont utilisé du gaz lacrymogène après avoir été bloqués par des jeunes réfugiés. Un jeune réfugié de 12 ans est encore en convalescence à l’hôpital après avoir été blessé au cours de ces affrontements. « 23 autres auraient été arrêtés, après ce que la Police nationale rwandaise a qualifié de provocations », a indiqué M. Mahecic.

A noter que le camp de Kiziba accueille plus de 17.000 réfugiés congolais. Beaucoup y vivent depuis plus de deux décennies - et un grand nombre d’entre eux y sont nés. Confrontés à la diminution de l’assistance et à la réduction des rations alimentaires dues à la persistance d’une pénurie de financements, les résidents des camps ont commencé des manifestations en février. Or la poursuite de ces affrontements a également empêché les organisations humanitaires d’accéder au camp de Kiziba. Le HCR et ses partenaires ont de grandes difficultés pour apporter soutien et assistance aux réfugiés.

Par ailleurs, certains réfugiés ont également signalé leur désir de rentrer en République démocratique du Congo (RDC) car ils ne voient pas d’autre issue, face une situation qui demeure tendue. Le HCR les engage à prendre leur décision en connaissance de cause et à ne pas se laisser influencer par la désinformation et les rumeurs.

Tout en maintenant les efforts pour trouver une solution pacifique à cette situation, le HCR plaide également auprès des bailleurs de fonds pour combler le déficit du financement de l’aide humanitaire et des besoins urgents des réfugiés. L’appel de fonds 2018 du HCR pour l’aide aux réfugiés, d’un montant de 98,8 millions de dollars, n’est actuellement financé qu’à hauteur de 13 pour cent.