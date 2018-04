Le tourisme génère plus d’emplois et de meilleure qualité, souligne l’OMT devant le G20

« Nous devons tirer parti de la révolution technologique et en libérer le potentiel afin créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans notre secteur, faisant du tourisme un véritable pilier des objectifs de croissance inclusive et durable du G20», a déclaré Zurab Pololikashvili, le Secrétaire général de l'OMT lors de la réunion.

L’OMT a par ailleurs souligné qu’en 2016, les pays du G20 ont reçu 904 millions d'arrivées de touristes internationaux, générant plus de 1.000 milliard de dollars US, soit 6,3% de toutes les exportations du G20.

Lors des assises, les ministres du tourisme se sont notamment accordés sur cinq points dont la nécessité de promouvoir l'utilisation de la technologie numérique pour faciliter les déplacements et d’impliquer les acteurs technologiques dans les politiques touristiques nationales, l’importance de stimuler l'innovation, l'esprit d'entreprise et relier les écosystèmes tout au long de la chaîne de valeur du tourisme ; et d’encourager la création d'emplois décents, d'entreprises durables et d'entreprenariat, en particulier parmi les femmes et les jeunes.